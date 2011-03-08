-CEPTE ABONE SAYISI 5 MİLYARA ULAŞTI ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Kürsel ölçekte mobil abone sayısının 4 milyar 916 milyon olduğu belirlendi. GSA'nın (Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği) raporundan derlediği bilgilere göre, 198 ülkede 543 GSM/EDGE ağı ticari olarak faaliyet gösteriyor. 156 ülkede 383 farklı 3G (WCDMA) ağı bulunurken, bunların yüzde 99'u 3,5G olarak da adlandırılan HSPA'ya geçmiş durumda. Raporda dikkat çeken bazı bilgiler şöyle: -Toplam mobil iletişim abone sayısı: 4 milyar 916 milyon. -3,5 G hizmeti veren HSPA ağlarının 247'si 7,2 Mbps ya da üstü hızı yakaladı. -57 ülkede ise 103 HSPA+ ağı ticari olarak servise başladı. -3000 ADET 3G, 63 adet 4G CİHAZI- Rapora göre 255 üretici tarafından toplam 2 bin 922 model 3G destekli cihaz piyasaya sürüldü. Bu cihazlardan 2 bin 221'i 3,6 Mbps hızı ve bin 435 cihaz ise 7.2 Mbps ya da üstü hızı destekliyor. Söz konusu 3G cihazların 2 bin 183'ü 2100 MHz bandında, bin 125'i 850 MHz bandında, 526'sı 900 MHz bandında ve 817'si ise 850/1900/2100 MHz bandında çalışıyor. Yine bu 3G destekli cihazların 915'i 802.11 kablosuz internet, 819'u ise GPS işlemciye sahip. Henüz sadece 17 ülkede başlayan 4G hizmetini destekleyen 63 cihazın piyasada olduğu bildirilen rapora göre ayrıca önümüzdeki sene sonu itibarıyla en az 64 adet 4G ağının da hizmete girmesinin beklendiği belirtildi. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, 734.6 milyon abone ile ilk sırada yer alırken, Hindistan 627 milyon kullanıcı ile ikinci sırada yer buldu.