Cepte 12 megapiksel!

Sony Ericsson'un günümüzdeki cep telefonu kameralarından daha yüksek çözünürlük sunan bir cep telefonu üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Söylentiler gerçekleşti, zira bu iş için gerekli olan algılayıcı Sony tarafından duyuruldu. Firma cep telefonları için üretilmiş ilk 12,25 Megapiksellik CMOS algılayıcıyı tanıttı.



Üreticiye göre IMX060PQ model tanımlamasına sahip algılayıcı piyasadaki en küçük ve en yüksek çözünürlüklü model oluyor. Sony önümüzdeki sene mart ayında 12 Megapiksel algılayıcıları dağıtmaya başlayacak. Fakat uygun çözünürlüklü ilk Sony Ericsson cep telefonunun ne zaman piyasaya sürüleceği henüz kesinlik kazanmış değil.