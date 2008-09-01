Cepler yürürken şarj olacak!

Amerikalı bir firmanın projesi tamamlandığında insan vücudunun hareketini, elektrik enerjisine çevirecek bir cihazla cep telefonları yürürken şarj olacak. Sistem, MP3 player gibi cihazların şarj edilmesinde de kullanılabilecek.



Motion2Energy (M2E) firmasının üzerinde çalıştığı cihaz, basit olarak elektrik üretmek için kinetik enerjiyi, bir başka deyişle insan vücudunun hareketini kullanıyor. Bazı kol saati modellerindeki; merkezkaç kuvvetinin, saatin çalışmasına yetecek kadar düşük voltajda elektrik üretmesi için kullanıldığı mekanizmaya sahip cihaz, kemere takılarak içindeki pilin dolmasını sağlayor. Bir kabloyla da cep telefonu, cihaza bağlanarak şarj olması sağlanıyor.



Cihaz piyasaya sürüldüğünde kullanıcılar, telefonların pillerinin bitmesinden dolayı sıkıntıya girmeyecek ve ev, araba, iş yeri için ayrı şarj cihazı alınmasına gerek kalmayacağı için ekonomik katkı sağlanacak.