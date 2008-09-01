T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Cepler yürürken şarj olacak!

Vücudun hareketlerini enerjiye çeviren bir teknoloji üzerinde çalışan Amerikalı bir firmanın projesi gerçekleşirse cep telefonu ve MP3 çalar gibi cihazlar sahipleri yürürken şar

01 Eylül 2008 03:00

Amerikalı bir firmanın projesi tamamlandığında insan vücudunun hareketini, elektrik enerjisine çevirecek bir cihazla cep telefonları yürürken şarj olacak. Sistem, MP3 player gibi cihazların şarj edilmesinde de kullanılabilecek.

Motion2Energy (M2E) firmasının üzerinde çalıştığı cihaz, basit olarak elektrik üretmek için kinetik enerjiyi, bir başka deyişle insan vücudunun hareketini kullanıyor. Bazı kol saati modellerindeki; merkezkaç kuvvetinin, saatin çalışmasına yetecek kadar düşük voltajda elektrik üretmesi için kullanıldığı mekanizmaya sahip cihaz, kemere takılarak içindeki pilin dolmasını sağlayor. Bir kabloyla da cep telefonu, cihaza bağlanarak şarj olması sağlanıyor.

Cihaz piyasaya sürüldüğünde kullanıcılar, telefonların pillerinin bitmesinden dolayı sıkıntıya girmeyecek ve ev, araba, iş yeri için ayrı şarj cihazı alınmasına gerek kalmayacağı için ekonomik katkı sağlanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24