Cepler 3G ile coşacak

Cep telefonlarında üçüncü nesil hizmetler anlamına gelen 3G (Third Generation) ile ADSL'den daha hızlı internet bağlantısı cep telefonlarına gelecek, cep telefonundan görüntülü konuşma ve TV izlemek başta olmak üzere, neredeyse bilgisayarda yapılan her şey mümkün olacak.



Cep telefonlarında ilk olarak WAP ve GPRS bağlantılarıyla kullanılmaya başlanan internet hizmetleri, Türkiye'de 3G hizmetlerinin GSM operatörlerince verilmeye başlanmasıyla birlikte, yeni bir döneme girecek.



Türkiye'de şu anda kullanılan ve 2G olarak da nitelendirilen WAP ve GPRS bağlantılarında; ancak, ADSL'den önce kullanılan çevirmeli modemlerin (56k modem) hızına ulaşılabiliyor.



GPRS'in biraz daha gelişmişi olan EDGE bağlantısı ise çevirmeli modemden daha hızlı olsa da görüntülü konuşma ya da internette takılmadan sörf için yeterli düzeyde değil. Ancak 3G ile bugünkü ADSL bağlantısının birkaç katı daha hızlı internet bağlantısı cep telefonlarından kullanılabilir olacak.



Bilgisayarların işlevlerini kazanan cep telefonları sayesinde, bilgisayarda internet aracılığıyla yapılan hemen her şey cep telefonlarından yapılabilecek.



Sağladığı imkanlar:





Örneğin 3G'nin sağladığı video görüntülerinin internetten aktarımı sayesinde, cep telefonlarından görüntülü konuşma yapılabilecek. Bu, Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıldır satılan üst model cep telefonlarının çoğunda bulunan, ön yüzdeki kamera vasıtasıyla olacak.



Geniş bant internet sayesinde, internet üzerinden TV yayınları izlenebilecek, film ve müzik klipleri indirilebilecek, çok oyunculu oyunlar oynanabilecek, videolu mesajlaşma, uzaktan eğitim ve dil eğitimi gibi uygulamalar gerçekleştirilebilecek.



3G sadece cep telefonlarına değil, dizüstü bilgisayarlara da yüksek hızlı internet imkanı sağlayacak. Evlerde dahi ADSL'den daha hızlı olduğu için, fiyatının uygun olması halinde 3G internet bağlantısı tercih edilebilecek.



Kısa süre önce KKTC'de kullanılmaya başlanan 3G'nin, Telekomünikasyon Kurumunca 3G ihalesinin gerçekleştirilmesiyle, Türkiye'de de 2009 yılı içerisinde devreye girmesi bekleniyor.