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Kültür-Sanat

Cephede son kez 'şerefe' yaptılar!

Avustralya, Yeni Zelanda ve Türk arkeologlar, Çanakkale’de yaptıkları ortak kazılarda, 1915 Çanakkale Savaşı hakkında önemli bulgulara ulaştı.

12 Nisan 2011 03:00

T24 - Avustralya, Yeni Zelanda ve Türk arkeologlar, Çanakkale’de yaptıkları ortak kazılarda, 1915 Çanakkale Savaşı hakkında önemli bulgulara ulaştı. 

Cephede yapılan incelemelerde, eski para ve cephanenin yanısıra bira şişesi parçaları bulan sosyal bilimciler Türk askerlerin cephede alkol tükettiğine kanaat getirdi. Bulguları inceleyen profesör Antonio Sagona “Kırık bira parçaları sadece Türk tarafında bulundu” dedi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle: 


Şişelerin üzerinde Bomonti ve Constantinople yazılarının bulunduğuna dikkat çeken arkeologlar, Anzak askerlerinin tarafında rom şişelerine rastlandığı, savaş sırasında İngiliz romu içtikleri belirtildi.  Sagona “Yaklaşık 100 yıl önce yaşanan bir savaşın izleri rahatlıkla görülüyor” dedi. Bilim adamları 3.7 kilometrekarelik bir alanda yapılan kazılarda 12 mezar, çökmüş 7 tünel, 8 sınır çizgisi ve 36 siperin yanısıra silah, mermi ve şarapnel parçalarının bulunduğunu açıkladı. 5 yılda yaptıkları araştırmayı 2 hafta içinde ayırdıklarını belirten araştırma ekibi eylül ayında tekrar toplanacak. 350 bin dolarlık federal fonla desteklenen 13 arkeologun görev yaptığı belirtildi.



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