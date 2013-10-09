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Yaşam

Cephanelik patlaması davasında tutuklama yok

Afyonkarahisar'da 25 askerin öldüğü, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposu patlamasına ilişkin davanın üçüncü duruşmasına devam edildi

09 Ekim 2013 02:03

5 Eylül 2012'de 25 askerin hayatını kaybettiği cephanelik patlaması davasının üçüncü duruşmasında mahkeme, sanıkların kaçma şüphelerinin ve delil karartma durumlarının söz konusu olmadığı kanaatine vararak, sanıkların tutuklanmaları konusundaki talebi reddetti.
Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar Albay Veysel Özbay, Binbaşı Ali Duran, Üsteğmen Tuncay Aydın, hayatını kaybeden 25 askerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.
 

1 hakim değişti

 
Yargıtay'ın kararı doğrultusunda davanın üçüncü duruşması Eskişehir Askeri Mahkemesi'nde başladı. Mahkeme heyetinde, bir önceki duruşmada üzerine pet şişeyle su fırlatılan Hava Hakim Teğmen Cevher Eren yerine Hava Hakim Teğmen Yunus Emre Keskin'e görev verildi.
 

Tutanaklar geç çıkacak

 
Mahkeme heyetinin ölenlerin yakınlarının şikayetlerini dinlemesinin ardından avukat Altan Ulutaş, Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'nden aldıkları, "şehitlerin bedenlerinde plastik patlayıcı kimyasalı tespit edildiğini" belirten raporu mahkemeye sundu. Ulutaş, söz konusu kimyasalların depoda yerinin olup olmadığını ve nasıl patladığı konusunun araştırılmasını isteyerek, sanıkların tutuklanmasını talep etti. 
Mahkeme Heyeti Başkanı Hava Hakim Binbaşı Ahmet Mithat Acar, Ulutaş'ın sunduğu raporun inceleneceğini bildirdi. 
Acar, "Ergenekon Davası'na bakan  İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile yaptıkları görüşme sonucunda duruşmayı kamera kaydına almaya karar verdiklerini, bu nedenle duruşma tutanaklarının geç çıkabileceğini ifade ederek, taraflardan anlayış istedi.
 

'Genelkurmay Başkanı da kaçmazdı ama tutuklu'

 
Patlamada yaşamını yitiren Bakım Onbaşı Onur Fikret Dülger'in babası Zekai Fırat Dülger de daha önce savcılığın kendilerine şehit olan çocuklarının psikolojik sorunlarının bulunup bulunmadığını sorduğunu söyleyerek "25 şehidin psikolojik sorunları olup olmadığı neden daha önce sorulmuyor? Çocuklarımız şehit olduktan sonra bunlar soruluyor. Orada görevlendirirken niye sormuyorsunuz, araştırmıyorsunuz? Ben Ankara'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. Sanık Albayın tutuklu yargılanmasını istediğimi söyledim. O da 'Albay kaçar mı?' dedi. Şu anda eski Genelkurmay Başkanı içeride yatıyor. O da kaçmazdı" diye konuştu.
Bir sonraki duruşma 3 Aralık'ta.

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