Cephane dolu 3 minibüs soruşturmasından: FETÖ'nün amacı kaos yaratmaktı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kısa süre önce ayrıldığı otele suikast girişimi için giden SAT komandolarının, gündüz saatlerinde ise Beykoz'dan, Bakırköy Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı'nın yakınına cephane dolu 3 minibüs bıraktığı belirtildi. Emniyet ekiplerince yürütülen soruşturmada 'FETÖ' üyesi olduğu belirtilen askerlerin, C4 plastik patlayıcılar, antitank roketi, çok sayıda el bombası ve zırh delicilerle ülkeyi kaosa sokacak kanlı eylemler planladıkları bildirildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ ve Müslim Sarıyar'ın haberine göre, İstanbul Bakırköy’deki Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı’nda ele geçirilen cephane dolu 3 minibüsle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerin, "C4 plastik patlayıcılar, antitank roketi, el bombası ve zırh delicilerle ülkeyi kaosa sokacak kanlı eylemler planladıkları" bildirildi. Minibüslerdeki cephanelerin görüntüleri de ortaya çıktı.

Hem çatıştı hem birlikleri sevk etti

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı uçak pistinde ele geçirilen cephane yüklü 3 minibüsle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Yürütülen soruşturmada, Hava Harp Okulu’nda görevli rütbeli rütbesiz toplam 250 kişi gözaltına alınarak ifadelerine başvuruldu.

İstanbul’da yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, hemen Boğaziçi Köprüsü’ne giderek buradaki darbeci askerlerle göğüs göğüse çatıştı. Bu sırada tüm İstanbul polisini de sevk ve idare etmeye devam etti.

Emniyet Müdürü Çalışkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içerisinde bulunduğu Ata uçağı havadayken, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli eski Özel Harekâtçı bir emniyet amirini arayarak Atatürk Havalimanı’nı, kuleyi ele geçirmesi talimatını verdi. Stratejik olarak Atatürk Havalimanı’na çok yakın bir konumda bulunan Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı’ndan da bir tehdit oluşturulacağı gerekçesiyle, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner’i arayan Mustafa Çalışkan buranın da ele geçirilmesi talimatını verdi.

3 minibüsü suikastçı komandolar bıraktı

Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı uçak pistinde 3 askeri minibüs ele geçirildi. Yürütülen soruşturmada, içerisinde küçük bir orduyu donatacak kadar cephane bulunan minibüslerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele suikast saldırısı düzenleyen SAT komandoları tarafından Beykoz’daki askeri kışladan alınarak gündüz saatlerinde getirilip bırakıldığı belirlendi. SAT komandolarının, 3 minibüs dolusu cephanelikle devlet büyükleri, havalimanları, stratejik yerler ve karşı koyan askeri birlik ve polislere karşı eylem planladıkları öğrenildi.

Cephanenin tam listesi

Minibüste yapılan aramalarda 20 bin adet MG3 fişeği, 109 adet 40 mm mermi, bin 200 adet 7.62 mm fişek, 72 adet renkli sis kutusu, 29 adet M18 el bombası, 255 adet bomba atar, 38 adet RPG 7 antitank roketatar, 134 adet ateşleme cihazı, 26 adet Red Handflare, infilak fitilleri, can simidi duman kandilleri, 94 adet savunma tipi el bombası, 128 adet taaruz tipi el bombası ve 24 adet C4 plastik patlayıcı ele geçirildi.

Darbeci askerlerin 3 minibüs dolusu cephanesinin ele geçirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da içerisinde bulunduğu Ata uçağı Atatürk Havalimanı’na güvenli bir iniş yaptı.

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