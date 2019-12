Cep'e film indirmek 13 dakika!

Cepler 3G ile coşacak

Cep telefonu çeyrek asrı devirdi

Türkiye'de 3. nesil (3G) ihalesinin tamamlanmasının ardından cep telefonlarına 13 dakikada film indirilebileceği bildirildi. Turkcell Katma Değerli Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Serdar, 3G ve mobil internet konularındaki soruları yanıtladı.Mobil genişbant abone sayısının çok hazlı arttığına işaret eden Serdar, dünyada 3G iletişim altyapılarının yaygınlaşması ve mobil genişbant teknolojilerini destekleyen cihazların artması ile mobil internette kullanıcı deneyiminin daha da zenginleştiğini söyledi.Serdar, mobil hızlı internet erişimi sağlayan operatörlerin 1,5 ile 7,2 Mbps hızında hizmet sağladığını anımsatarak, söz konusu hızların her geçen gün arttığına dikkati çekti.Turkcell'in hızının, ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacağını ifade eden Serdar, bu hızın dünyadaki en iyi örneklerden biri olacağını bildirdi.Serdar, "3. nesil teknolojilerde test hızları, 14,4 Mbps'a kadar çıktı, kısa bir süre sonra 28,8'i, hatta birkaç yıl sonra 100 Mbps'ları göreceğiz. Bugün için 7,2 Mbps hızıyla bir örnek verirsek, 700 MB bir DivX sinema filmini, EDGE hızıyla yaklaşık 6,5 saatte indirirken, 7,2 Mbit HSDPA ile yaklaşık 13 dakikada indirebileceğiz" dedi."İletişim ve internet teknolojilerinin birbirini bütünlediği, iç içe girdiği yeni teknolojik oluşumlarla birlikte bireysel ve kurumsal uygulamalar da farklı bir boyut kazanıyor" diyen Serdar, bilişim çağının getirdiği köklü yeniliklerle internet dünyasında ortaya çıkan sosyal paylaşım ağları ve sosyal medya, mobil pazarlama, mobil eğitim gibi yeni kavramların günlük yaşamı çok daha renklendirdiğini ve bilgi ve içerik paylaşımını mümkün kıldığını söyledi. Serdar, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu kavramlar ışığında üretilen içeriklere cep telefonu kullanan geniş kitlelerce erişilebilmesi, mobil genişbant abone sayısının artmasına önemli oranda katkıda bulunuyor. Bu küresel trendler mobil iletişim teknolojilerinin önemini ve gücünü daha da belirgin hale getiriyor.Türkiye'ye bakacak olursak, 2007 yılında 16 milyon kişinin Turkcell'den mobil internet kullandığını görüyoruz. 2008'in ilk 6 ayında Turkcell'deki mobil internet kullanıcı sayısı 12,1 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış gösterdi.Müşterilerimizin ilk 6 ayda yarattığı data trafiği ise geçen yılın aynı dönemindeki trafiğin 2,7 katına ulaştı. 3G teknolojisine geçildiğinde, bu rakamların hızla yükseleceğini öngörüyoruz." Dünyada 3G olarak adlandırılan teknolojiyi sunan operatör sayısının 200'e yaklaştığını anımsatan Serdar, "Türkiye, AB üyesi ve AB'ye aday üye olan 27 ülke arasında 3G teknolojisi olmayan tek ülke" dedi.Türkiye'de de bir an önce 3G lisanslarının verilmesi gerektiğine inandıklarını anlatan Serdar, şunları kaydetti:"Biz, 3G'nin getireceği hızlı mobil internetin Türkiye'nin geleceğe açılan kapılarından biri olduğunu düşünüyoruz. 3G teknolojisi, internet penetrasyonunu artırırken sayısal uçurumun azalmasına katkı sağlayacak, Türkiye'nin bilgi toplumuna geçiş sürecinde önemli bir etken olacak. Hızlı mobil internet ile başta e-devlet hizmetleri, sağlık ve eğitim olmak üzere, üretim ve hizmet sektörlerinin tümünü etkileyecek uygulamalar devreye girebilecek.3G teknolojisi Türk halkını sadece hak ettiği servis ve uygulamalara kavuşturmakla kalmayacak, aynı zamanda Türk ekonomisine bilgi birikimi, teknoloji kullanımı, ihracat, istihdam ve nitelikli iş gücü açısından büyük katkı sağlayacak. Hızlı mobil internet, özellikle yazılım alanında yerli firmalara önemli fırsatlar yaratacak, yerli yazılım ve altyapı sektörünü büyütecek, gençlerimize yazılım sektöründe istihdam yaratacak, içerik üreten yerli şirketleri yepyeni pazarlara kavuşturacak."Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serdar, "Türkiye, içerik açısından mobil genişbanta hazır mı?" şeklindeki soruya, "Türkiye'yi 3G iletişim teknolojisiyle tanıştırmak için üç yılı aşkın süredir yaptığımız çalışmalarla, her türlü hazırlık ve planlarımızı tamamladık" yanıtını verdi. Türkiye'nin her açıdan 3G teknolojisine hazır olduğuna işaret eden Serdar, sadece altyapı değil, yeni uygulamalar ve hizmetleri müşterilerine sunmak için de gerekli hazırlıkları da yaptıklarını vurguladı.