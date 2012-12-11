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Bilim / Teknoloji

Cep telefonuyla sahte para tespiti

Geliştirilen yeni bir teknolojiyle paranın sahte olup olmadığı tespit edilebilecek

11 Aralık 2012 19:45

 

Dünya çapında banknot üreten Alman Giesecke ve Devrient şirketinden yapılan açıklamada, tüketicinin, yeni geliştirilen güvenlik özelliği sayesinde cep telefonu vasıtasıyla paranın sahte olup olmadığını anlayabileceğini belirtti.
 
Bunun için tüketicinin cep telefonunun hoparlörlerini açması gerektiği ifade edilen açıklamada, bu güvenlik uygulamasının, cep telefonlarındaki hoparlörlerin kullanımında oluşan manyetik alanda özel renk pigmentlerin uğradığı etkileşime dayandığı kaydedildi.
 
Açıklamada, cep telefonunun hoparlörlerini banknotun bir renk alanına tutulması durumunda buradaki renklerin nasıl değiştiğinin gözlenebileceği bildirildi.
 
Bu işlevin başka manyetik alanların oluşmasıyla da gerçekleştirilebileceği ifade edildi.
 
Dünya çapında 60 para birimini üreten Alman Giesecke ve Devrient şirketi, bu uygulamanın avro para birimi için de uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir açıklama yapmadı.
 

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