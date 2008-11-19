Cep telefonuyla psikoterapi

Depresyon hastalarına alternatif tedavi müjdesi

Sokakta çalışan çocuklar depresyonda

Yeni servisin yaratıcısı profesör Yutaka Ohno, ihtiyacı olduğu anda insanlara yardımcı olacak projenin depresyona karşı bir şekilde günlük önleyici tedbir olduğunu belirtti."Cep telefonuyla depresyon tedavisi" hizmetinin sağlandığı internet sitesinde, kullanıcıya uyku düzeni, alışkanlıkları, beslenme biçimi, muhtemel kilo değişimleri veya moral durumuyla ilgili soruların yöneltildiği ve ardından gerekliyse cep telefonu yoluyla terapi önerildiği kaydedildi.Sitede, depresyonun belirtilerinin de anlatıldığı, ancak bu şekildeki tedavinin doğrudan tedavinin yerini alamayacağı ve eğer ciddi bir depresyon durumu varsa bir uzmana danışılması yönünde uyarıların yapıldığı belirtildi.Sitede ayrıca, yaşama daha olumlu bakmak için püf noktalarının da verildiği kaydedildi.