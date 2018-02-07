Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde Ali Bozkır (23), cep telefonuyla oynarken otomobilini su kanalına devirdi. Yan yatan araçtan yaralanmadan kurtulan Ali Bozkır, \"Telefonla oynuyordum. O anda oldu her şey\" dedi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kırmacı Mahallesi\'nde meydana geldi. Ali Bozkır yönetimindeki 67 UG 921 plakalı otomobil, yoldan çıkarak demir korkulukları yıkıp su kanalına devrildi. Yan yatan otomobilden yaralanmadan kurtulan Ali Bozkır, araçtan çıktı. Telefonu ile oynadığını söyleyen Ali Bozkır, \"Biraz dikkatsizlik oldu. Hızım yoktu. Dalgınlığıma geldi. Telefonla oynuyordum. O anda oldu her şey\" dedi. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu. Su kanalındaki otomobil ise çekiciyle kaldırıldı.



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