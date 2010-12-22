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Yaşam

Cep telefonuyla konuşurken falezlerden düştü

Antalya'da telefonla konuşurken 40 metrelik falezlerden denize düşen genç kız boğulma tehlikesi atlattı.

22 Aralık 2010 02:00

T24 - Antalya'da telefonla konuşurken 40 metrelik falezlerden denize düşen genç kız boğulma tehlikesi atlattı.




Fener Mahallesi Fener Parkı'nda Özlem Can isimli genç kız, telefonla konuşurken bir anlık dalgınlık sonucu 40 metrelik falezlerden denize düştü. Akıntıyla yaklaşık 15 metre açığa sürüklenen ve boğulma tehlikesi geçiren genç kız, ''Kurtarın beni. Yardım edin'' diye bağırarak yardım istedi.

Genç kızın yardım çığlıklarına rağmen çok sayıda vatandaş olayı izlemekle yetinirken, yaklaşık 10 dakika sonra parkta oturan ve işsiz olduğu öğrenilen Timuçin Altaş falezlerden inerek denize atladı. Boğulma tehlikesi geçiren kızın yanına kadar yüzen Altaş, genç kızı çekerek, kayalıklara çıkartmaya çalıştı.

Altaş'ın yardımı ile kayalıklara çıkartılan genç kız, olay yerine gelen deniz polisi botuna alındı. Polis botu ile Yat Limanı'ndan çıkartılan genç kız, burada hazır bekleyen ambulansı ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Genç kızı kurtaran Timuçin Altaş, annesini hastaneye getirmek için Antalya'ya geldiğini belirterek, ''Parkta arkadaşlarımla oturuyordum. Bir genç kızın denizde yardım istediğini duydum. Hiç düşünmeden merdivenlerden denize inerek yardım ettim. İnsanlık görevimi yaptım. Genç kız sürekli 'lütfen beni kurtar' diyordu. Onu kurtarırken ben de boğulma tehlikesi geçirdim. Genç kızı kıyıya kadar çekerek getirdim'' dedi.

Olayın görgü tanığı Selami Cumbul ise genç kızın düşmeden önce telefonla konuştuğunu belirterek, ''Balık tutuyordum. Genç kız da falezlerin etrafında telefonla konuşuyordu. Sonra genç kızı denizde gördüm. Yardım istiyordu'' dedi.


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