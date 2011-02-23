T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Cep telefonuyla 50 dakika konuşmak beyinde şeker tüketimini arttırıyor

ABD'de yapılan bir araştırma cep telefonlarının beyni etkilediğini ortaya koydu.

23 Şubat 2011 02:00

T24 - ABD'de yapılan bir araştırma cep telefonlarının beyni etkilediğini ortaya koydu. Uzmanlar, 50 dakika telefon kullanımından sonra beyinde şeker tüketiminin arttığını söyledi. Bu, beyinde hareketliliğin de artması anlamına geliyor.

Ancak Amerikan Tıp Derneği (AMA) dergisinde yayımlanan araştırmada bu etkinin klinik öneminin bilinmediği vurgulandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiliz uzmanlar da sonucun bir sağlık riskine işaret etmediğini belirtti. Cep telefonunun sağlığa olası etkileri uzun bir süredir merak uyandırıyor. Danimarka'da 420 bin kişiyle yapılan bir araştırmada cep telefonu kullanımıyla kanser arasında bir bağlantı olmadığı belirlenmişti. 47 kişiyle yapılan son araştırma ise telefon anteninden çıkan manyetik dalgaların etkisine odaklandı.


Şeker kullanımı yüzde 7 arttı

Araştırmada manyetik alanın beyni etkilediği sonucuna varıldı ancak bunun sağlığa olumsuz bir etkisi olup olmadığı konusunda yeterli veri olmadığı belirtildi.

Araştırma kapsamında iki kulağa da cep telefonları iliştirildi. Telefonlardan biri kapalı tutuldu. Diğeri ise açık olmasınına rağmen, deneğin farkı anlayamaması için sessiz konuma alındı.

Daha sonra yapılan taramada, beynin antene yakın bölümünde glukoz kullanımının yüzde yedi arttığı tespit edildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24