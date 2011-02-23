Cep telefonuyla 50 dakika konuşmak beyinde şeker tüketimini arttırıyor

T24 - ABD'de yapılan bir araştırma cep telefonlarının beyni etkilediğini ortaya koydu. Uzmanlar, 50 dakika telefon kullanımından sonra beyinde şeker tüketiminin arttığını söyledi. Bu, beyinde hareketliliğin de artması anlamına geliyor.



Ancak Amerikan Tıp Derneği (AMA) dergisinde yayımlanan araştırmada bu etkinin klinik öneminin bilinmediği vurgulandı.



BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiliz uzmanlar da sonucun bir sağlık riskine işaret etmediğini belirtti. Cep telefonunun sağlığa olası etkileri uzun bir süredir merak uyandırıyor. Danimarka'da 420 bin kişiyle yapılan bir araştırmada cep telefonu kullanımıyla kanser arasında bir bağlantı olmadığı belirlenmişti. 47 kişiyle yapılan son araştırma ise telefon anteninden çıkan manyetik dalgaların etkisine odaklandı.





Şeker kullanımı yüzde 7 arttı



Araştırmada manyetik alanın beyni etkilediği sonucuna varıldı ancak bunun sağlığa olumsuz bir etkisi olup olmadığı konusunda yeterli veri olmadığı belirtildi.



Araştırma kapsamında iki kulağa da cep telefonları iliştirildi. Telefonlardan biri kapalı tutuldu. Diğeri ise açık olmasınına rağmen, deneğin farkı anlayamaması için sessiz konuma alındı.



Daha sonra yapılan taramada, beynin antene yakın bölümünde glukoz kullanımının yüzde yedi arttığı tespit edildi.





