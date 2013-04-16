Cep telefonunuz ne yer ne içer?

Teknokask adlı firma teknolojik cihazların başlarına gelen kazaların istatistiki verilerini değerlendirdi. Teknolojik cihazların darbeden sonra en çok maruz kaldıkları durumun sıvı teması olduğunu belirten Teknokask Genel Müdürü Tayfun Gülgeç, kendilerine gelen hasar bildirimlerini inceleyerek, cihazların yiyecek içecekler ile olan münasebetini ortaya çıkardıklarını belirtti.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, teknolojik ürünlerin de tıpkı insanlar gibi favori yiyecek içeceklerinin olduğu ortaya koyuldu.

Cep telefonları alkol bağımlısı!

Sıvı ile en fazla cep telefonlarının içli dışlı olduğunu belirten Teknokask Genel Müdürü Tayfun Gülgeç, masa üzerinde bırakılan telefonların özellikle alkollü içeceklere karşı çaresiz kaldığını dile getirdi.

Notebookları incelediklerinde ise kahvaltının bu tür cihazlar için en zararlı öğün olduğu söyleyen Gülgeç, kahvaltı esnasında çay, kahve dökülmesi sonucu bozulan ve içinde bol miktarda susam, ekmek kırıntısı bulunan notebooklar, düşme ve kırılma gibi vakalardan daha çok görülüyor dedi.

En romantik cihazlar fotoğraf makineleri

Cep telefonu ve notebooklardan sonra fotoğraf makinelerine yönelik istatistikleri de değerlendiren Gülgeç, “Fotoğraf makineleri dış mekanlarda çok fazla kullanılıyor. Bu da yağmur altında en çok vakit geçiren elektronik cihazlar olarak karşımıza fotoğraf makinelerini çıkarıyor.” şeklinde konuştu.

Romantizme en uzak cihaz ise yine cep telefonları… Özellikle kadın kullanıcıların başına gelen bir durum, kullanıcılara ciddi sorunlar yaratıyor: Arka cepte unutulan cep telefonunun tuvalete düşmesi… Bu sorun için gelen hasar bildirimlerinin %80’i kadın kullanıcılar tarafından yapılmış.

Temizlik imandan gelir derler ama…

Gülgeç, monitörlerin ve televizyonların en büyük probleminin ise ilginç bir şekilde temizlikten kaynaklandığını belirtti. “Nemli bezlerle silindikten sonra özellikle çerçevelerin kenarından ekran ve cam arasına giren sıvının, uzun süre olduğu yerde kalması ve bir süre sonra ekranın bir kısmının ya da tamamının bozulmasına sebep olabiliyor.”

Tablet PC’lerin ince olmasına şaşmamalı; ne yiyor, ne de içiyorlar…

Tablet PC’lerin yiyecek ve içecekler ile olan münasebetini de değerlendiren Tayfun Gülgeç, “Sıvı teması nedeniyle oluşan arızalar tablet PC’lerde oldukça az. Hasar bildirimlerinin büyük çoğunluğunu düşme ve çarpma sonucu oluşan kırılmalar oluşturuyor” açıklamasında bulundu.