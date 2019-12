Cep telefonunun sessiz yararları

Yıllardır telefon operatörlerimiz bizlere yeni nesil cep telefonlarının artık birer mini bilgisayar olduğunu ve çok yakınlarda ses harici servislerin kullanımının çok yaygın hale geleceğini anlatıyor. Peki nedir bu ses harici servisler?



Operatör servisleri



Turkcell-im



Türkiye’nin belki de en popüler mobil İnternet sitesi. Piyasaya sürüldüğü 2006 yılından beri milyonlarca abone tarafından ziyaret edildi. İçerik indirme, anında mesajlaşma, müzik ve video izlemek için kullanılıyor. Turkcell’in birçok servisini de içerisinde barındırıyor.



Patlican



Avea’nın gençlere yönelik bir paylaşım platformu olan Patlican, cep telefonlarından da wap.patlican.com.tr ’den ulaşılabiliyor. Özellikle video ve fotoğraf paylaşımı için kullanılan bu servisin web sitesi de cepten yüklenen içeriğin izlenmesini mümkün hale getiriyor.



Vodafone Live!



Vodafone’un bütün katma değerli servislerini bir arada topladığı Live! platformu hem wap hem de web üzerinden birçok servisini kullanıcıya ulaştırıyor.



Her operatörün bu servis portallerinden elde ettiği gelirler, sayfalara aldıkları reklamlar ve kullanıcıların cep telefonlarından bu sitelerde sörf yaparken harcadığı verilerden geliyor.



Kamu servisleri



İBB Trafik



İstanbul trafik kameraları ve yoğunluk haritasını cebinize getiren bu uygulama sayesinde yola çıkmadan veya yoldayken alternatif yol seçimleri yapabilecek ve ölümcül İstanbul trafiğinden kendinizi uzak tutabileceksiniz.



İETT Wap



İETT sefer sorgulamalarının yapılabildiği bu basit wap sitesi, otobüs yakalamaya çalışanlar için cep telefonundan önemli bir kaynak olacak.



İSKİ Wap



Su faturam kaç para geldi? Bizim mahallede su kesintisi var mı? Barajlarımızın son durumu nedir gibi sorularınızın cevabını wap.iski.gov.tr’den alabilirsiniz.



İBB Mobil



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mobil uygulaması olan bu serviste cep telefonuna indirilen bir uygulamayla nöbetçi eczane bilgisine ulaşmak, İGDAŞ fatura sorgusu yapmak veya beyaz masaya şikayetlerinizi iletmek mümkün.



Haber



NTV Wap



Sempatik anasayfası ile NTV’nin haberlerini wap.ntv.com.tr adresinden de takip edebilirsiniz. NTV Wap servisinde NTVMSNBC haberlerine her yerden ulaşmak mümkün.



Cep Hürriyet



Türkiye’nin en geniş içeriğe sahip haber portalını cebe sığdırmak kolay olmasa da Cep Hürriyet wap.hurriyet.com.tr’de zengin bir yayın yapıyor. Bu sayede güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.



Milliyet Mobil



Zaman zaman anasayfasında güncelleme sorunları yaşasa da Milliyet Mobil, haber içerikli katma değerli servisler arasında bahsedilmeye değer bir site olarak karşımıza çıkıyor.



Bankacılık & finans



İşcep



Türkiye İş Bankası tarafından geçtiğimiz yıl müşterilere sunulmaya başlanan Türkiye’nin ilk ve dünyanın öncü mobil bankacılık uygulaması, İşcep. Cep telefonuna indirilen bir uygulama üzerinden yüksek kullanıcı deneyimi ile neredeyse İnternet bankacılığından yapılan tüm işlemler cep telefonundan da yapılabiliyor.



Garanti



Wap bankacılığının 2001 yılındaki başarısızlığının ardından Wap 2.0 konsepti içerisinde yenilenen Garanti cep şubesi, yine tüm İnternet bankacılığı işlemlerini cep telefonlarına taşımış.



Cepte TEB



BNP tarafından satın alındıktan sonra kurumsal kimliğini yenileyen TEB, cepteTEB isimli mobil bankacılık servisi ile BNP tarafından "en innovatif iştirak" ödülüne layık görüldü.



Fortis Mobil



Son zamanlarda kısmen devletleşmesiyle gündemde olan Fortis’in Türkiye operasyonu müşterilerine yenilikler sunmaya devam ediyor.



Matriks Mobile



Finansal piyasaları gerçek zamanlı takip etmek isteyenler, cep telefonlarına indirdikleri bu uygulama sayesinde nerede olurlarsa olsun arzu ettikleri piyasa bilgisine Matriks Mobile üzerinden ulaşabiliyorlar. Diğer katma değerli servislerin aksine bu uygulamanın aylık bir kullanım bedeli var.



Diğer servisler



Katma Değerli Servisler sadece Haber, finans ve kamu odaklı değil. İnternet’te mevcut olan bütün hizmetleri aslında cep telefonuna taşımak mümkün. Bunun için cep telefonlarına özel uygulamalar geliştirmek veya kullanıcı dostu wap siteleri yaratmak gerekiyor. İşte size "diğerleri" olarak nitelendirebileceğimiz katma değerli servisler:



Facebook Mobile



Türkiye dışında üretilmiş ama sadece kulaktan kulağa yayılarak onbinlerce cep telefonuna giren Facebook’un mobil uygulaması, basit ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde Facebook müptelalarını cep telefonundan da rahat bırakmıyor.



Bilyoner.com uygulaması



Türkiye’de üretilmiş ilk ödeme içerikli mobil uygulama olan ve cepten İddaa oynamayı sağlayan Bilyoner.com’un cep telefonu uygulaması, yeni servisleri ile hem canlı maç sonuçlarını cepten takip etmenizi sağlıyor, hem de TJK seçeneği ile at yarışını da cepten oynamanızı mümkün kılıyor.



MSN (Turkcell)



Turkcell’in Türkiye’de yüzbinlerce cep telefonuna giren Microsoft MSN uygulaması, anında mesajlaşmada çığır açan ve çok ciddi anlamda kullanılan bir cep telefonu uygulaması.



Yahoo Go



Yahoo’nun kullanıcı deneyimi zirve yapmış, gayet faydalı bir cep telefonu uygulaması. Yahoo Go üzerinden haber okumak, finansal piyasaları takip etmek, Yahoo adresinizdeki e.postalara göz atmak dışında fotoğraf ve video da paylaşmak mümkün.



Ülker Wap



Ülker kurumsal olarak yenilikçi bir adım atarak firmasının wap sitesini yayına almış. Bu sitede her gün yüzbinlerce kişinin tükettiği Ülker ürünleri hakkında bilgi almanın yanı sıra Ülker’in mobil pazarlama kampanyalarını da takip etmek mümkün.



Gmail Java



Google’ın meşhur cep telefonu işletim sisteminden önce ilk göz ağrısı uygulamalarından bir tanesi de Gmail’dir. Basit bir işlem sonunda cep telefonunuza inen uygulama üzerinden e.postalarınızı kontrol edip anında cevaplandırabilirsiniz.



Yemeksepeti Wap



Acıktınız ve nereden ne yemek söyleyeceğinizi bilmiyorsunuz... Bir de etrafınızda İnternet’e bağlı bilgisayar yok. İşte o zaman wap.yemeksepeti.com’a bağlanıyor ve siparişinizi veriyorsunuz. Yemeğiniz cep telefonunuz sayesinde 30-45 dakika içerisinde kapınızda oluyor.



Mobil İmza



Kamu ve bankacılık işlemlerinde ıslak imza zorunluluğunu ortadan kaldıran elektronik imza uygulaması uzun zamandır yürürlükte olmasına rağmen Turkcell’in sunduğu mobil imza hizmeti kadar ilgi görmemişti. Cep telefonundan imza gerektiren işlemleri yapan aboneler mobil imza sayesinde işlemlerine resmiyet kazandırabiliyorlar. Bu sayede mobil imza kullanıcılara elektronik imzanın sunduğu hukuksal kolaylıklarla beraber kullanım kolaylığı da sağlıyor