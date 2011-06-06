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Sağlık

'Cep telefonunun kulaklıkla kullanılması yeterli'

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunaya Kalkan,

06 Haziran 2011 03:00

T24 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunaya Kalkan, Dünya Sağlık Örgütünün cep telefonlarına ilişkin raporunun, toplumda paranoyaya dönüşmemesi gerektiğini vurgulayarak, cep telefonlarının kulaklıkla kullanılmasının yeterli bir tedbir olacağını ifade etti.



Prof. Dr. Kalkan yaptığı yazılı açıklamada, cep telefonuyla kanser ilişkisinin kamuoyunda geniş yer tuttuğunu ve konuya ilişkin doğru ve yanlışın aynı anda söylendiğini belirtti.

DSÖ'nün raporunda, turşu, kahve gibi ürünlerle cep telefonlarının aynı riskte olduğunun açıkladığını ifade eden Kalkan, ''Oysa günde 15 fincan kahve içmenin ya da bir bidon turşu yemenin insan sağlığına ciddi zararları olacaktır, ama bunları yiyip, içip hangi tedbirin alınacağını bilim adamları söyleyemez'' değerlendirmesinde bulundu.

Raporun toplumda paranoyaya dönüşmemesi gerektiğine işaret eden Kalkan, şunları kaydetti:

''Bilim adamı olarak, bu teknolojiden vazgeçmemiz mümkün olmadığına göre cep telefonlarının kulaklıkla kullanılmasının yeterli bir tedbir olacağı görüşündeyim. Cep telefonları gibi diğer tüm telekomünikasyon cihazları, hatta elektrikle çalışan tüm aletler belli bir elektromanyetik dalga yayar. Bu noktada, elektromanyetik dalgaların limitlerini belirleyen kuruluşlar, DSÖ'den görüş alıyorlar. Bu limitler insan sağlığı ve çevreye etkisi gözetilerek oluşturuluyor. Hayatımıza giren her yenilik gibi teknolojik cihazlara karşın kullanım alışkanlığı geliştirmek gereklidir.''


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