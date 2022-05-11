Cep telefonunu şarj etmek isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, cep telefonunun şarj aletini prize takmak isteyen Abdullah Baysal (26), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Önceki gün kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Karaahmetli Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Abdullah Baysal arızalı olan şarj aletiyle cep telefonunu şarj etmek istedi. Baysal, şarj aletini prize taktığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Baysal'ın akımına kapıldığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Baysal’ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edilen Baysal'ın cenazesi, Erdemli'nin Tabiye Mahallesi'ndeki Alata Mezarlığı'na defnedildi.