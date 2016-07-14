Cep telefonunu pantolonunda taşıyanlar dikkat!

Gün içinde cep telefonunu pantolon cebinde taşıyan erkeklerin yüzde 47'sinde sperm sayısı azalıyor. Testislere yakın taşınan cep telefonları gebe kalmayı güçleştiriyor

İsrail’deki Haifa Teknik Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, cep telefonlarının aktif olarak yüzen sperm sayısını ve sperm kalitesini azalttığı, bunun sebebinin de elektromanyetik aktiviteden kaynaklanan ısı artışı olduğu saptandı.

posta.com.tr'nin haberine göre; Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, erkekleri yakından ilgilendiren araştırma hakkında şu bilgileri verdi: “Çalışmada üreme kliniğine başvuran 100’den fazla erkek izlendi. Bu erkekler telefonlarını kasık bölgesine yakın taşıyorlar, telefonla şarj olma esnasında konuşuyorlar ve gece uyurken telefonlarını yattıkları yerin sadece birkaç santim uzağına bırakıyorlardı.

Özellikle erkekler arasında sperm kalitesinin azalması bariz olup, çiftlerin % 40’ında çocuk sahibi olma konusunda da problemler çıkmaktadır. Üreme kapasitesindeki azalma ile cep telefonu kullanımı artışı arasındaki bağlantı anlamlı bulunmuştur.”