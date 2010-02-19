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Yaşam

Cep telefonunu gözleriyle kullandı

Mobile World Congress'te görücüye çıkan yeni kulaklık prototipi, dokunmatik ekran teknolojisinin sonunu getirebilir.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Mobile World Congress'te görücüye çıkan yeni kulaklık prototipi, dokunmatik ekran teknolojisinin sonunu getirebilir.

A man controls his mp3 player with his eyes at the Mobile World congress in Barcelona, Spain, Wednesday, Feb. 17, 2010. The Mobile World Congress will be held from Feb. 15-18. The Eye-Controlled Earphones, on show at the Mobile World Congress, have electrodes around the outside of the buds. These electrodes, called 'electroculograms' (EOG), detect tiny difference in the electrical potential of the eyes as they move. The eye is positive at the cornea and negative at the retina. As the eyes move, the potential around it changes, and these changes can be used to control things.

NTT DoCoMo'nun geliştirdiği bu yeni nesil kulaklık prototipinde cep telefonu göz hareketleriyle kontrol edilebiliyor. Böylece hiçbir şey yapmadan, sadece gözlerin kullanılmasıyla telefon görüşmesi yapılabiliyor veya müzik dinlenebiliyor.

Japonya'nın önde gelen mobil telefon operatörlerinden DoCoMo, geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde cep telefonunun göz hareketleriyle kontrolünü sağlamayı başardı.

Barselona'da gerçekleştirilen Mobile World Congress'te (MWC) görücüye çıkan ve henüz prototip aşamasındaki bu teknolojik kulaklık ile cep telefonu göz hareketleriyle kontrol edilebiliyor ve gözlerin hareket ettirilmesiyle birlikte arama yapılabiliyor ve hatta telefonda müzik dahi dinlenebiliyor.


Sistem nasıl çalışıyor?

Kulaklıklara yerleştirilen özel elektrotlar, göz hareketlerini algılıyor. İçerisinde potansiyel elektrik bulunduran (kornea'da pozitif, retina'da negatif) kulaklıklar, göz hareketlerini algılayarak telefonun kontrolünü sağlıyor. Göz kapakları kapalı olsa bile telefon kolayca kontrol edilebiliyor. Telefon görüşmesi yapmak dışında göz hareketleriyle müzik dinleyebilmek de mümkün. Telefonun hafızasına yüklenen müzikleri gözlerinizle açabileceğiniz gibi, örneğin şarkıları oynatmak ya da durdurmak için gözlerinizi önce sağa sonra da sola doğru hareket ettirmeniz gerekiyor.

NTT DoCoMo'dan yapılan açıklamada cihazın henüz prototip aşamasında olduğuna, ancak yakın gelecekte cep telefonu ve MP3 çalarların bu yeni nesil kulaklıklardan faydalanabileceğine dikkat çekildi.



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