Cep telefonunu gözleriyle kullandı

T24

Sistem nasıl çalışıyor?





NTT DoCoMo'nun geliştirdiği bu yeni nesil kulaklık prototipinde cep telefonu göz hareketleriyle kontrol edilebiliyor. Böylece hiçbir şey yapmadan, sadece gözlerin kullanılmasıyla telefon görüşmesi yapılabiliyor veya müzik dinlenebiliyor.Japonya'nın önde gelen mobil telefon operatörlerinden DoCoMo, geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde cep telefonunun göz hareketleriyle kontrolünü sağlamayı başardı.Barselona'da gerçekleştirilen Mobile World Congress'te (MWC) görücüye çıkan ve henüz prototip aşamasındaki bu teknolojik kulaklık ile cep telefonu göz hareketleriyle kontrol edilebiliyor ve gözlerin hareket ettirilmesiyle birlikte arama yapılabiliyor ve hatta telefonda müzik dahi dinlenebiliyor.Kulaklıklara yerleştirilen özel elektrotlar, göz hareketlerini algılıyor. İçerisinde potansiyel elektrik bulunduran (kornea'da pozitif, retina'da negatif) kulaklıklar, göz hareketlerini algılayarak telefonun kontrolünü sağlıyor. Göz kapakları kapalı olsa bile telefon kolayca kontrol edilebiliyor. Telefon görüşmesi yapmak dışında göz hareketleriyle müzik dinleyebilmek de mümkün. Telefonun hafızasına yüklenen müzikleri gözlerinizle açabileceğiniz gibi, örneğin şarkıları oynatmak ya da durdurmak için gözlerinizi önce sağa sonra da sola doğru hareket ettirmeniz gerekiyor.NTT DoCoMo'dan yapılan açıklamada cihazın henüz prototip aşamasında olduğuna, ancak yakın gelecekte cep telefonu ve MP3 çalarların bu yeni nesil kulaklıklardan faydalanabileceğine dikkat çekildi.