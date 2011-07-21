Cep telefonundaki tehlikeye dünya uyandı Türkiye uyuyor!

T24 - Milliyet gazetesi yazarı Metin Münir cep telefonunun insan sağlığına etkilerini köşesinde yazdı. Sigaranın 20-30 yıl sonra kanser yaptığına dikkat çeken Münir, cep telefonlarının sigara gibi cep telefonlarının uzun vadede kanser yapabileceğine dikkat çekti. Münir, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde sağlık konusunda yol gösterecek hiçbir bilginin bulunmadığını söyledi.

Münir'in "Cep’te dünya uyanıyor T.C. uyuyor" başlığı ile yayımlanan bugünkü (21 Temmuz 2010) yazısı şöyle:



Eğer on yıldan beri sigara içen on bin kişi üzerinde araştırma yapılsa büyük bir olasılıkla hiçbirinde akciğer kanseri bulunmayacak.

Ama bu sigaranın kanser yapmadığı anlamına gelmez. Sigaranın içindeki kanserojen maddelerin küçük dozda olduğu, öldürücü etkilerini 20-30 yıllık bir dönemde göstereceği anlamına gelir.

Cep telefonları elektromanyetik dalga yayıyor ve aynen sigarada olduğu gibi bunlar da uzun vadede kanser yapabilir. Bu konuda değişik ülkelerde birçok araştırma yapıldı. Ancak hiçbirinde şüpheleri ortadan kaldıracak kesinlikte sonuç alınamadı.

Bilimin bu konuda bildiklerinde büyük boşluklar var. Kesin olan tek şey, uzun süre kullanımın kansere yol açabileceğinin ihtimal dışı olmaması.

Dünya Sağlık Örgütü WHO, bugüne kadar yapılan bütün araştırmaları uzmanlarına inceletti ve cep telefonunu kanser yapması olası şeyler listesine aldı.

Bu konuyu araştırırken Rusya’dan ABD’ye kadar birçok ülkenin sağlık bakanlıklarının ve kurumlarının tüketicileri cep telefonu konusunda uyardıkları, en sağlıklı kullanımın ne olduğunu anlattıklarını öğrendim.

Ve bizim bu ülkeler arasında olmadığımızı.



Bakanlığın sitesi...

Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde bu konuda halka yol gösterici olacak hiçbir şey yok. Aslında, hiçbir sağlık konusunda yol gösterici hiçbir şey yok.

Bakanlığın Sık Sorulanlar girdisinde sadece “Prosedürler” diye bir kelime var. Tıklandığınızda, “Hususi Pasaportların Düzenlenme Esaslarını İçeren Uygulama Talimatına” veya “Akupunktur tedavisi uygulama yetki belgesi almak için başvuranlardan istenecek belgeler(e)” ulaşabilirsiniz. Ama herhangi bir hastalık veya hastalık riskine dair bir şey bulamazsınız.

Ama “Bakanımız”in fotoğrafı var. Tebessümünü tıklarsanız “Bakanımızla” ilgili Fotoğraf Galerisi dâhil zengin bir dosya çıkar karşınıza. Bakanlığın kendi bakanına yağ çekmesinden başka ne yararı var bu, muhtemelen kimsenin bakmadığı sayfaların?

Halkın işine yarayacak bilgilerin eksikliği hükümetin sağlık politikasının hastalıkların önlenmesine önem vermemesinin bir göstergesidir.



Yeni çağın sigarası cep telefonu

Türk Tabipler Birliği’nin sitesinde birçok siyasi manifesto var, ama sağlık konusunda halka rehber olacak hiçbir şey yok. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Vakfı da sessiz.

Bu konuda halka rehber olmak iddiasında olan birçok sivil toplum kuruluşu ve platformunun sitesindeki bilgiler ise aldatıcıdır. Cep telefonu kullanımını teşvik edicidir. Çünkü bunlar mobil telefon endüstrisi tarafından finanse ediliyor.

O zaman kim aydınlatacak halkı, Yirmi Birinci Yüzyıl’ın sigarası olma potansiyeline sahip bu aygıt konusunda?

Gelişmesi tamamlanmamış 16 yaşından küçüklerin cep telefonundan uzak durmaları gerektiğini kim uyaracak? Herhalde Milli Eğitim Bakanlığı değil. O da kendi bakanına yağ çekmekle meşgul.

Kim, o zaman, bu “Usta”, hükümette?.. Toplumdan kopuk sivil toplum kuruluşları arasında?





