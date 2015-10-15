Cep telefonunda internet neden yavaş?

BBC Türkçe*

Alman Bild gazetesi, reklam engelleme yazılımı kullanan okuyucularının haberlere ulaşımını engelleyeceğini duyurdu.

Daha önce de onlarca şirket, gelir kaynaklarına tehdit oluşturan bu teknolojiye karşı uygulamalara geçmişti.

Kullanıcılar reklam engelleme yazılımları kullanarak sayfanın yüklenme hızını artırıyor ve şarjın daha uzun süre gitmesini sağlıyor.

Apple da son dönemde iPhone ve iPad'lerde bu tür yazılımları destekleyen bir adım attı. Apple'ın bu girişimi yazılımlarla ilgili tartışmayı alevlendirdi.

Ancak diğer teknoloji şirketleri kullanıcıları reklamları "daha az sinir bozucu" hale getirerek, yazılımlardan vazgeçmeye ikna etmeye çalışıyor.

Cep telefonundan veya tabletten bir internet sayfasına girmek, cep telefonunun internetinin yavaşlığı nedeniyle sinir bozucu olabiliyor.

Bazen kafe ve restaurantlarda kablosuz internet bağlantısı, çok sayıda kişinin kullanması nedeniyle yavaşlayabiliyor.

Üzerine bir de reklamların, yönlendirici sayfaların çıkması interneti iyice yavaşlatıyor.

Sayfayı aşağı kaydırmaya çalışırken yanlışlıkla parmağıyla reklama dokunan kişi, asıl sayfadan ayrılmak zorunda kalıyor ve bu da sinir bozabiliyor.

Mobilde reklam sorunu nasıl çözülür?

Bugün çoğu kişi sevdikleri internet sayfalarına mobil cihazlardan giriş yaptığından bu sorunu çözmek önemli.

Google'ın araştırma departmanı başkanı Amit Singhal, ilk defa bu yaz mobil cihazlarda masaüstü bilgisayarlardan daha fazla arama yapıldığını söylüyor.

Masaüstü bilgisayarlarda ise otomatik olarak çıkan video reklamlar, kapatmak için bir türlü bulamadığınız "X" tuşları, farenin üzerine geldiği zaman oynamaya başlayan reklamlar kullanıcıları çok zorlayabiliyor.

Hangi sayfalara girdiğinizi takip eden ve bilgilerinizi reklam şirketlerine satan gizli yazılımlar da bir başka tuzak.

Bugün milyonlarca insan reklam engelleyen yazılımları kullanarak bu tuzaklardan kurtulmaya çalışıyor. Rakamlar tartışmalı olsa da, insanların yüzde 40'ının bu yazılımları kullandığı tahmin ediliyor.

Oysa internet sayfaları, faturalarını bu reklamlarla ödüyor. Yani reklamlar yalnızca sayfada yer alan görüntülerden ibaret değil.

Süregelen döngüde, bir internet sayfasına giriş yaptığınızda yüzlerce farklı sayfaya çağrı yapılıyor ve bu da, engellenemez bir şekilde cihazın hızını düşürüyor, hafızayı daraltıyor ve internet data kullanımını gereksiz derecede artırıyor.

Bazı internet sayfası tasarımcıları kalıplaşmış bazı yazılımları kullanıyor. Bu tip yazılımlar tasarımcıların işlerini kolaylaştırıyor ancak gereksiz pek çok reklam sisteminin yüklenmesine de neden oluyor.

'Hızlandırılmış mobil sayfalar'

Sayfalarda sosyal medyada paylaşmak için konan tuşlar da reklamların öncelikli yükleneceği, asıl içeriğin daha sonra görüleceğini kanıtlıyor.

Facebook'ta paylaşılan haber ve yazılar, hem sosyal ağda sunuluyor hem de yazıyı kendi hizmet sunucusundan paylaşıyor. Bu da internet sayfası harici sistemi devre dışı bırakarak hızı artırıyor.

Google, Twitter, LinkedIn gibi pek çok internet devi, ayrı bir hızlandırılmış mobil sayfalar (Accelerated Mobile Page-AMP) planı üzerine çalışıyor. Bu planla hızlandırılan sayfaların Javascript bağlantılı unsurlardan temizlenmesi hedefleniyor.

Peki internetin hızlandırılması için para ödeyerek engelleyen yazılımların kurulması yeterli değil. Deneyimli internet tasarımcısı Paul Boag, bunun tasarımcının kullandığı araç ve tekniklere bağlı olduğunu ve bazen yazılımların dahi reklam sistemini devre dışı bırakamadığını belirtiyor.

Boag, bu tür internet sayfalarının reklam vermeye devam ettiğini ve sizin aracılığınızla diğer hizmet sunuculara da ulaşabildiğini kaydediyor, tasarımcıların internet sayfası hazırlama yöntemlerini yeniden düşünmeleri gerektiğini belirtiyor.

Bu yazı BBC Türkçe'de yayımlanmıştır