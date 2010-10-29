-CEP TELEFONUNDA ''IMEI NUMARASI''NA DİKKAT ADANA (A.A) - 29.10.2010 - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Caner Özgül, cep telefonu üzerinden haksız kazanç elde etmeye çalışanların, hurda telefonları 5-10 lira gibi düşük fiyatla satın alıp IMEI numarasını kaçak telefona kopyalayarak yaşattıkları mağduriyetin devam ettiğini bildirdi. Özgül, gelişen teknolojiyle birlikte neredeyse zorunlu ihtiyaç haline gelen cep telefonlarının, bazı kriterlere dikkat edilmediği takdirde tüketiciye büyük sıkıntılar yaşattığını söyledi. Cep telefonu üzerinden haksız kazanç sağlamak isteyenlerin akla hayale gelmeyen yollara başvurduklarını, önceleri klonlama yaptıklarını, bu durumda aynı cep telefonu farklı yerlerden sinyal verince durum anlaşıldığından bu kez de kopyalama işine giriştiklerini hatırlatan Özgül, şunları kaydetti: ''Cep telefonu kullanıcılarının mağduriyetlerini sık sık gündeme getirmemize, bununla ilgili örneklerin basında yer almasına rağmen tüketici bu konuda halen bilinçli olmadığından, haksız kazanç peşinde koşanların ekmeğine yağ sürülüyor. Zira, hurdaya çıkmış cep telefonlarını 5-10 lira gibi düşük fiyatlarla satın alan dolandırıcılar, bu telefonun IMEI numarasını kaçak yolla getirilen cep telefonuna yüklüyorlar. Böylece, kaçak telefonların otomatik olarak kullanım dışı bırakılmasını sağlayan teknolojiye karşı önlem almış oluyorlar.'' -''IMEI NUMARASI TÜKETİCİNİN SİGORTASIDIR''- Özgül, konuya ilişkin şikayetlerin son dönemlerde artış gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Bize göre bu sorun, cezai yaptırımlardan çok, tüketicinin bilinçlenmesiyle çözülebilir. Yeni bir cep telefonu alanlar, 'yıldız kare 06 kare' yazarak, çıkan IMEI numarasını faturada ve cep telefonunun arkasındaki numara ile karşılaştırmalı. Eğer numaralar birbirini tutuyorsa sorun yoktur. Tutmuyor ise IMEI numarasının hurda telefondan kopyalama olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. IMEI numarası tüketicinin sigortasıdır. Nasıl ki bir otomobil, plaka ve motor şase numarasıyla kolayca kanıtlanabiliyorsa, cep telefonları için de IMEI numarası aynı önemi taşıyor.'' Haksız kazanç elde etmek isteyenlerin bu uygulamalarının yanı sıra, bazı tüketicilerin de beğendikleri bir telefonun imitasyonunu ucuz olduğu için bilerek ve isteyerek satın alabildiklerini de ifade eden Özgül, şu uyarılarda bulundu: ''Daha az para ödeme uğruna dış görüntüsü orjinalinin birebir aynısı ancak işlevi farklı olan cep telefonlarını satın alan binlerce vatandaşın olduğunu biliyoruz. Bu vatandaşlarımız, bu telefonlar yüzünden mağduriyet yaşamadan yaptıkları işin yanlış olduğunu kavrayamıyorlar. Çünkü, bu telefonlar sağlıklı kullanılmadığı gibi garantileri de olmuyor. Bir çoğunun tamir edilmesi bile mümkün değil. Bir de, marka olarak bilinen ve fiyatı her yerde hemen hemen aynı olan bir cep telefonunu neredeyse yüzde 50'yi bulan düşük fiyatla satmak isteyenlere karşı da vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Eğer bu kadar düşük fiyatla satılıyorsa, mutlaka bir nedeni vardır.''