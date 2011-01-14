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Yaşam

CEP TELEFONUNDA 4.8 MİLYAR ABONE ANKARA (A.A) 

14 Ocak 2011 12:44

-CEP TELEFONUNDA 4.8 MİLYAR ABONE ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Dünya çapında cep telefonu abone sayısı 4 milyar 800 milyonu geçti. Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği'nin (GSA) raporundan derlenen bilgilere göre, GSM sektörü üzerine çalışmalar genel olarak hızla sürerken cep telefonu abone sayısı 4 milyar 800 milyonu geçti.  Küresel ölçekte 535 milyon mobil genişbant abonesi bulunurken, 251 üreticinin 2 bin 776 elektronik cihazı, tüketici pazarına sürüldü. 3G'den daha hızlı iletişim imkanı sağlayan 4G (Fourt Generation/Dördüncü Nesil ya da LTE/Long Term Evolution) yatırımları hızla artıyor. Buna göre geçtiğimiz iki yılda 70 ülkedeki 180 operatör, 4G yatırımı yaparken, 17 adet 4G ağı da ticari olarak hizmete sunuldu.

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