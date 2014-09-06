Cep telefonuna taksit yasağı kalkıyor

Telekominikasyon sektörü temsilcilerinin Ankara’ya yaptığı taksit çıkarması sonuç verdi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın açıklamalarında sinyalini verdiği yeni sistem de, tüketicilerin gelirlerine göre cep telefonuna taksit yapılması öngörülüyor.

Hürriyet'ten Çilem Kaya Açık'ın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tarafından hazırlanan ve 1 Şubat‘ta yürürlüğe giren ve cepte taksitli satışı sonlandıran düzenleme de değişiklik yapılması planlanıyor. Telekomünikasyon sektörünün temsilcileri cep telefonu satışlarını önemli ölçüde düşüren düzenlemenin değişmesi için harekete geçmişti.

Bir sistem üzerinde çalışılıyor

Babacan ve BDDK temsilcileri ile görüşen sektör temsilcileri, taksitin gelire göre düzenleneceği bir sistem üzerinde çalışıldığını söyledi. Sektör temsilcileri, görüşmelerde “Taksit sınırlandırması akıllı telefon satış hızını olumsuz yönde etkiliyor. Yolcu beraberinde getirilen telefonların sayısı bu dönemde hızla arttı. Bu durumda hem devletin kasası hem de satmadığı telefonun bakımını üstlenen ve avukat masrafı artan distribütörler zarar görüyor” mesajını iletiyor.

Kuyumculuk örneği gösterildi

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) yetkilileri, telekomünikasyon sektörünün taksit sınırlaması ile büyük sekteye uğradığını belirterek, “Bizim burada amacımız kuyumculuk sektöründe yapıldığı gibi taksit kısıtlamasanının tamamen kaldırılması. Sektör taksit sınırlandırması nedeniyle olumsuz yönde etkilendi” dedi. Yetkililer, yapılan üst düzey görüşmelere ilişkin ise, “Biz taleplerimizi uzun süredir farklı kademelere iletiyoruz. En son bize verilen bilgi tamamen kalkması yerine gelire göre taksit getirecek bir düzenleme hazırlığı olduğu. Ekim sonuna kadar düzenlemenin belirli bir olgunluğu geleceğini düşünüyoruz” dediler.