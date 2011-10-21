'Cep telefonun kanserle bağlantısı yok'

T24 - Danimarka’da Kanser Epidemiyolojisi Kuruluşu tarafından yürütülen ve 18 yıl süren bilimsel araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre cep telefonu ile beyin kanseri arasında ilişki bulunamadı.





ntvmsnbc'nin haberine göre, cep telefonları ile beyin kanseri riski arasında potansiyel bağlantının araştırıldığı en uzun ve en son çalışmada, uzun süreli cep telefonu kullanıcılarında beyin tümörü ya da herhangi bir kanser çeşidinde artış olduğuna dair kanıt bulunamadı.



Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kanser Epidemiyolojisi Kuruluşu tarafından yürütülen ve British Medical Journey’de yayımlanan çalışma 18 yıl sürdü. Bilimsel çalışmada 30 yaş ve 30 yaşın üstündeki 358 bin 403 Danimarkalı’dan veri toplandı. Katılımcılar 1995 yılı öncesinde cep telefonu kullanan ve kullanmayanlar olarak ikiye ayrıldı.



Çalışmada, 1990’dan 2007’ye kadar, merkezi sinir sistemi tümörüne ilişkin 10 bin 729 vakanın rapor edildiği söyleniyor. Bu çalışmayı oluşturan daha önceki Danimarkalı çalışmalarla birlikte yeni bir çalışma da cep telefonu kullanıcıları arasında kanser belirtisinin arttığına dair bir bulgu olmadığını söylüyor.





Özellikle, hem uzun süreli kullanıcılarda hem de kısa süreli kullanıcılarda, vücudun cep telefonuna en fazla maruz kalan bölümü olan şakak loplarında beyin tümöründe artış olmadığının saptandığı belirtildi.







