Cep telefonu uygulamaları kişisel bilgilerinizi çalabilir

T24 - Cep telefonlarına yüklenen uygulamaların hiç de azımsanmayacak bir bölümünün kullanıcıların kişisel bilgilerine eriştiği ve bunları başka bir noktaya gönderdiği ortaya çıktı.

Dünyanın önde gelen mobil güvenlik şirketlerinden Lookout, mobil telefonlara yüklenen uygulamaların kullanıcılar üzerindeki etkisiyle ilgili kapsamlı bir konferans verdi. Şirkette çalışan uzmanlara göre, telefonlara yüklenen uygulamaların azımsanamayacak bir kısmı, kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanıcılardan izin almaksızın kullanıyor ve bu bilgileri adresi belli olmayan bir noktaya iletiyor.

Lookout'un kurucu ortaklarından olan John Hering, yaptığı açıklamada tespit ettikleri basit bir duvar kağıdı uygulamasının kullanıcıların bilgilerine ulaştığına ve bu bilgileri Çin'de yer alan bir IP adresine gönderdiğine dikkat çekti.

Yazılım geliştiricilerinin uygulama geliştirirken bu gibi noktalara dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan uzmanlara göre özellikle Android telefonlara yüklenen ücretsiz uygulamaların yüzde 29'u kullanıcıların kişisel bilgilerine (rehber, mesajlar, fotoğraflar ve diğer içeriklere) ulaşabiliyor. iPhone uygulamalarında ise bu oran yüzde 33'e kadar çıkıyor.

Halihazırda 300 bin uygulamayı taradıklarını belirten Lookout uzmanları, App genome Project isimli projeyi kullanıcılara duyurarak kullanıcıları bu konuda bilgilendirmeye çalışıyor. Bu proje ile milyonlarca cep telefonu kullanıcısını etkileyebilecek kritik açıklar belirlenebilecek ve bu açıklara zamanında müdahele edilebilecek.