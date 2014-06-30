Cep telefonu tarifelerine 1 Temmuz itibariyle zam geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), cep telefonu tarifelerinde, operatör şirketlere koyduğu üç aylık tavan ücrette süre bu gece sona eriyor. Cep telefonu tarifelerinde yeni tavan ücret yüzde 5.4 artışla 46.25 kuruşa çıkıyor.

Radikal’de yer alan habere göre, BTK, mobil operatörleri Turkcell, Vodafone ve Avea'nın yurtiçi aramalarda "tavan ücret" uygulamasına ilişkin Kurul Kararı'nı 26 Mart tarihli toplantısında aldı. Bu toplantıda "dakikası 43.89 kuruş " olarak belirlenen tarife, 1 Temmuz'dan itibaren 46.25 kuruşa çıkarıldı.

Bu karara göre bu gece yarısından itibaren tavan 43.89 kuruşluk tavan ücretin sona ermesinin ardından, operatör şirketler 46.25 kuruşluk tavan ücreti uygulayabilecekler.

Ancak, operatörler çeşitli kampanyalar ile tarife belirledikleri için, tavan ücretler genel olarak "tarife aşım" durumlarında uygulanıyor.

BTK'nın Kurul Kararı'na göre, mobil şebeke işletmecileri, tarife değişikliklerini yeni tarifenin yürürlüğe girmesinden en az 7 gün önce Kurum ’a bildirmekle yükümlüler.