Cep telefonu spermlere de zarar veriyor

Cep telefonu, çevre kirliliği ve zirai ilaçlar spermlere zarar veriyor.



Cleveland Clinic Üreme Sağlığı Direktörü Prof.Dr. Ashok Agarwal, bebek sahibi olmak isteyen çiftlere önerilerde bulunarak, “Çevre kirliliği, zirai ilaçlar, radyoaktivite ve bazı kanser ilaçları erkek üreme hücrelerine, spermlere ciddi oranda zarar veriyor” dedi.



Türk ve ABD’li tüp bebek merkezlerinin Ankara Sharton Oteli'nde düzenlediği işbirliği toplantısında konuşan Cleveland Clinic Üreme Sağlığı Direktörü Prof.Dr. Ashok Agarwal, erkek ve kadın kaynaklı kısırlıkta stres ve sperm genetiği üzerine yoğun çalışmaları bulunduğunu söyleyerek “Çalışmalarımız ile cep telefonları tarafından üretilen elektromanyetik dalgaların erkek kısırlığına yol açabileceğini gösterdik” dedi. Prof. Dr. Agarwal, bebek sahibi olmak isteyen çiftlere de önerilerde bulunarak “Çevre kirliliği, zirai ilaçlar, radyoaktivite, yüksek ısı, düzensiz beslenme, sigara alışkanlığı ve bazı kanser ilaçlarının erkek üreme hücrelerine, spermlere ciddi oranda zarar verdiğini akıllarından çıkarmasınlar” şeklinde konuştu.



Ayrıca, çiftlerin doğurganlık yeteneklerini arttırmak amacıyla, hekim gözetiminde bazı antioksidan ürünlerden de yararlanabileceklerine işaret eden Prof. Dr. Agarwal, “Bebek sahibi olamamış çiftlerin doğurganlık oranlarını arttırmak için erkek faktörünün detaylı bir şekilde incelenmesi ve uygun tedavilerin verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

