Cep telefonu öldürdü

Yeni pil taktığı cep telefonunu şarj ettikten sonra gömleğinin cebine koyan Çinli, batarya patlayınca boynundaki damarlardan birinin kesilmesi sonucu öldü



Çin’de bir adamın, cep telefonunun patlaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.



Çin basınında yer alan haberlere göre, Guangzhou kentindeki bir elektronik eşya mağazasında çalışan bir kişi, yeni bir pil taktığı cep telefonunu şarj ettikten sonra gömleğinin cebine koydu. Telefonun bataryası gömleğin cebindeyken patlayınca, genç adamın boynundaki damarlardan biri kesildi.



Çinli yetkililerin söz konusu telefonun ve bataryanın modelini ve nerede yapıldığını incelediği belirtildi.



Cep telefonu kullanıcılarına uyarılar



Haberi veren İngiliz Times gazetesi, cep telefonu bataryalarının patlamasını önlemek için birkaç ipucuna da yer verdi. İşte o ipuçları:



Orijinal pil ve şarj aleti kullanın.



Telefonunuzu modifiye etmeyin.



Telefonunuzu yüksek ısıya maruz bırakmayın ve doğrudan güneşin altında bırakmayın.



Cep telefonuyla uzun konuşmalar yapmaktan kaçının.



Telefon şarj olurken arama yapmayın. Gelen aramaları yanıtlamadan önce şarj aletini çıkarın.



Cep telefonunuzu cebiniz yerine çantanızda taşımaya çalışın.



Hasar görmüş pilleri kullanmayın.

