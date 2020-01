Cep telefonu olanlar, tuvaleti olanlardan fazla!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Yardımcısı Jan Eliasson, "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen basın toplantısında, temiz çevre koşullarının insan sağlığına olan etkisinin önemini vurguladı.

Dünyada yaklaşık 1 milyar 100 milyon insanın tuvalet dışında ihtiyaç giderdiğini dile getiren Eliasson, dışarıda ihtiyaç gidermek zoruna kalan kadınların cinsel saldırı tehlikesiyle karşılaştıklarını da belirtti.

Eliasson, yaklaşık 6 milyar kişinin cep telefonu sahibi olduğunu ancak 4,5 milyar insanın sağlıklı tuvalet olanağı bulduğunu kaydederek, "Dünya genelinde tuvalet imkanına sahip olan insan sayısı cep telefonuna sahip insan sayısından daha az. 2,5 milyar insan temel temizlik koşullarından mahrum yaşıyor" dedi.

Tuvalet sorunu olan ülkelerde beş yaş altı çocuk ölümlerinin yaygın olduğunu da ifade eden Eliasson, her gün temizlik koşullarının yetersiz olmasından dolayı 5 yaş altı 300 bin çocuğun ishale yakalandığını, bunun en önemli nedeninin de tuvalet ihtiyacının dışarıda karşılanması olduğunu söyledi.

Eliasson, her yıl beş yaş altı 750 bin çocuğun ishal nedeniyle hayatını kaybettiğini de belirterek, her yıl öğrencilerin bu hastalık nedeniyle 272 milyon ders günü okula gidemediklerini dile getirdi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Elaisson, 2025 yılında bütün dünya nüfusunun sağlıklı tuvalet imkanına ulaşmasını ve temiz çevre koşullarında yaşam sürmesini amaçladıklarını kaydetti.