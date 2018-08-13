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Cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da çantasındaki cep telefonu kutusunda 210 uyuşturucu hap ele geçirilen ve birçok suçtan aranan B

13 Ağustos 2018 03:25

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da çantasındaki cep telefonu kutusunda 210 uyuşturucu hap ele geçirilen ve birçok suçtan aranan B.Ç.S. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 10\'uncu kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli tavırlar sergileyen B.Ç.S.\'nin kimliği ile çantası kontrol edildi. Yapılan aramada çantadaki cep telefonu kutusunda 210 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, birçok suçtan arandığı belirlenen B.Ç.S., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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