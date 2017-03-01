'Cep telefonu kullanmak' ehliyet iptali sebebi

İngiltere'de, sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen 2 yıllık ehliyet sahiplerinin sürücü izinleri iptal edilecek.

"Yeni sürücüler", bir kez bile cep telefonuyla konuşurken yakalansa dahi ehliyet sınavını baştan vermeleri gerekecek.

1 Mart'tan itibaren uygulamaya konulan yeni "cep telefonu" kuralları kapsamında sürücüleri, 6 puanlık ceza puanının yanında, 200 pound'luk para cezası da bekliyor.

2 yıldan eski şoförlerin ehliyetleri ise 3 yıl içinde 12 puan ceza almaları durumunda iptal edilecek.

2015 yılına ait rakamlara göre, Büyük Britanya'da 22 kişi, sürücü koltuğunda cep telefonu kullanımına bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. 99 kişi ise bu nedenle oluşan kazalarda ciddi şekilde yaralandı.

İngiliz Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, 23 - 29 Ocak tarihleri arasında uygulanan kontrollerde toplam 3600 şoföre cep telefonu kullanımı nedeniyle ceza kesildi.

Sürücü koltuğunda cep telefonu kullanımı ile ilgili cezaların artırılması talepleri, geçtiğimiz yıl Tomasz Kroker isimli tır şoförünün, cep telefonu ile konuşurken bir anne ile 3 çocuğunun ölümüne sebep olması sonrası artmıştı. Kroker bu olay sonrası 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Birçok iletişim kanalı aracılığıyla başlatılan Think ! ( Düşün ) isimli kampanyayla da, şoförler cep telefonu kullanımı konusunda bilinçlendiriliyor.

Başlatılan kampanyayla sürücülere, telefonlarını, araçların torpido gözüne koymalarını tavsiye ediyor.

Tek istisnası "acil numaralar"

Değiştirilen kurallar kapsamında cep telefonları sürüş esnasında hiçbir şekilde "elde" tutulamıyor.

Cep telefonlarının harita amaçlı olarak kullanımına ise ancak cihazların mandal aracılığıyla araca tutturulması halinde izin veriliyor.

Ancak eğer harita kullanımın sürüşü etkilediği tespit edilirse, polis bu kişilere de cezai işlem uygulayabiliyor.

Şoför koltuğunda telefon kullanımının tek istisnası ise polis ve sağlık ekipleri gibi acil durum numaralarının çevirilmesi.