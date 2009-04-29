Cep telefonu kısır yapabilir

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Üyesi Yrd.Doç.Dr. Haluk Kulaksızoğlu, pantolonların ön cebinde taşınan telefonların erkeklerin testislerine zarar verdiğini ve sperm sayısını azalttığını söyledi.



Kulaksızoğlu, cep telefonunun arka cepte taşınmasının daha doğru olduğunu söyledi.



Yrd.Doç.Dr. Haluk Kulaksızoğlu, cep telefonu kullanımı sıklığının artmasının insan vücuduna verdiği zararları da artırdığına dikkat çekti. Yrd.Doç.Dr. Kulaksızoğlu, 2009 yılında yapılan araştırmada cep telefonunun pantolonların özellikle ön cebinde taşınmasının testislere zarar verdiğinin ortaya çıktığını söyledi. Yrd.Doç.Dr. Kulaksızoğlu, “Çalışmada, cep telefonunun erkeklerde, testislere ciddi oranda etkili olduğu özellikle testislerin ana vazifelerinden biri olan sperm üretimi üzerinde kötü etki ettiği bilimsel olarak kanıtlandı. Cep telefonunun sperm üretimini azalttığı tespit edildi. Cep telefonu elektromanyetik dalgaların, oksijen radikalları dediğimiz bizim vücudumuzun istemediği atık maddelerin testis içinde artmasına ve buradaki hücrelerin bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle cep telefonlarını özellikle pantolonların ön cebinde taşımamaya özen göstermeliyiz” dedi.



Yrd.Doç.Dr. Haluk Kulaksızoğlu, cep telefonlarının testislerden uzak bir yerde tutulması gerektiğine belirterek, “Cep telefonları kalbe yakın tutulursa kalbe, beyne yakın tutulursa beyne, testislere yakın tutulursa testislere zarar veriyor. Bu yüzden cep telefonlarını pantolonların arka ceplerinde taşınması gerekir” diye konuştu. Yrd.Doç.Dr. Kulaksızoğlu, cep telefonunun sperm üretimini azalttığı için bunun kısırlığa direk yol açar gibi düşünülmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Yrd.Doç.Dr. Haluk Kulaksızoğlu, cep telefonunda olduğu gibi hava kirliliğinin ve sık sık gerçekleşen uçak yolculuklarının da sperm üretimini azalttığına dikkat çekti. Yrd.Doç.Dr. Kulaksızoğlu, “Cep telefonu dışında, hava kirliliği de sperm sayısını ve hareketliliğini ciddi oranda düşürüyor. Uzun uçak seyahatleri de aynı şekilde. Çünkü, uçağın belirli bir yüksekliğe çıkması aldığımız radyasyon oranını artıtığı için spermi etkiliyor. Bunun dışında, işi nedeniyle sıcak ortamda bulunması da sperm üretimini bozabiliyor” dedi.



Önlem için E vitamini alnmalı



.Doç.Dr. Haluk Kulaksızoğlu, sperm sayısının bu tip etkenlerle azalmasını önlemek için E vitanimi alınmasını gerektiğini söyledi. E vitaminin düzenli ve doktor kontrolünde alınması gerektiğini ifade eden Yrd.Doç.Dr. Kulaksızoğlu, vitamin fazlalığının çeşitli hastalıklara neden olabildiğini belirtti. Yrd.Doç.Dr. Kulaksızoğlu, bir çok gıda da E vitaminin olduğunu ama özellikle ceviz, fındık, brokoli ve zeytin gibi yağlı yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini söyledi.

