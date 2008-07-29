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Bilim / Teknoloji

Cep telefonu kanser yapar mı?

Cep telefonlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

29 Temmuz 2008 03:00

Radikal gazetesinin haberine göre bilim dünyasının yıllardır çözemediği iki muamma var: kahve zararlı mı, yararlı mı ve cep telefonu kanser yapar mı, yapmaz mı... Kahve meselesi çözülebilmiş değil ancak cep telefonu konusunda şu ana kadar neredeyse bütün araştırmalar kanser riskine yol açmadığı yönündeydi, Geçtiğimiz hafta ABD’deki Pittsburgh Üniversitesi tarafından yayımlanan bir raporsa farklı düşünüyor.

Üniversitenin kanser bölümü direktörü Dr. Ronald Herberman cep telefonunun beyin kanseri yapmayacağına yönelik araştırmalara karşı çıkıyor ve ‘sonradan üzülmektense, şimdiden temkinli olmak daha iyi’ diyor.

3 bin fakülte çalışanına yollanan bilgilendirme notunda özellikle çocukların acil durumlar dışında cep telefonu kullanmaması salık verildi. Raporda böyle bir mecburi durumda dahi telefonu mutlaka bir kulaklıkla ya da dahili hoparlörü kullanarak konuşulması öneriliyor. Ayrıca tren, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında da yaratacağı elektronik dalga kafesi nedeniyle kullanılmaması tavsiye ediliyor. Raporun temelini çoğunluğu Avrupalı 13 ülkede yürütülen Interphone adlı araştırma oluşturuyor.

Cep telefonlarıyla ilgili şu ana kadarki en büyük araştırma Danimarka’da 10 yıldan fazla zamandır bu cihazları kullanan 420 bin kişi arasında yapılmış ancak doğrudan kanser ile ilgili bir tehlike saptanamamıştı.

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