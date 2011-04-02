-CEP TELEFONU IŞININA ÖLÇÜM ANKARA (A.A) - 02.04.2011 - Cep telefonları, baz istasyonları ve tüm telekomünikasyon cihazlarının çevreye yaydığı ışınların dozu, Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu (BTK) Piyasa Gözetimi Laboratuvarı'nda ölçülüyor. Laboratuvar, teknik donanımı açısından Avrupa'da bu konudaki gelişmiş son teknoloji açısından ilk sıralarda bulunuyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul İkinci Başkanı Ayhan Beydoğan, geçtiğimiz günlerde Japonya'da meydana gelen nükleer sıkıntının ardından kamuoyunda gündeme gelen radyasyon ve insan sağlığı tartışmaları içinde yer alan baz istasyonları ve cep telefonları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öncelikli olarak radyasyonun ne olduğunun ve nasıl yayıldığının iyi bilinmesi gerektiğini belirten Beydoğan, cep telefonu ve baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik dalganın ''radyasyon'' değil, ''ışıma'' ya da ''frekans'' olarak tanımlanması gerektiğini vurguladı. Beydoğan, cep telefonları, baz istasyonları ve tüm elektrikli telekomünikasyon cihazlarının çevreye yaydığı ışımanın ölçülebildiğini ve bunun da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Piyasa Gözetimi Laboratuvarında yapılabildiğini ifade ederek, ''Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının daha önce teknik dosya üzerinden yapılan denetim işlevine ilave olarak, piyasaya sunulmuş cihazlardan numuneler üzerinde test ve ölçüm işlemleri yapılıyor'' dedi. Laboratuvarın, kamu, sektör ve tüketici açısından oldukça faydalı olduğuna dikkati çeken Beydoğan, ''kamu açısından Türkiye piyasasında güvenli telekomünikasyon cihazlarının yer almasının sağlanacağını'' söyledi. Beydoğan, ''Sektör açısından ise güvensiz ürünlerin piyasada yer almasının önlenebileceğini belirterek, tüketicinin de güvenli ürünü kullanmasına olanak tanınacağını'' kaydetti. -''CİHAZLARIN, MEVZUATTAKİ DEĞERLERE UYGUNLUĞU DENETLENİYOR''- Laboratuvarda elektronik cihazların elektromanyetik ışımaların dozunu, yaydıkları frekansların şiddetini ölçtüklerini ifade eden Beydoğan, ''Bunların mevzuatımızda belirlenen değerler içerisinde olup olmadığına bakılıyor ve bu kapsamda özellikle piyasada bulunan elektronik haberleşme cihazlarının denetimi yapılıyor'' diye konuştu. Beydoğan, laboratuvarın piyasaya da açık olduğunu, isteyen şirket ya da kurumların elektronik cihazlarının ölçümlerini de belli bir ücret karşılığında yaptırabildiklerini söyledi. Beydoğan, kamuoyunda baz istasyonlarının yüksek radyasyon yaydığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, bu haberlerin çoğunun yanlış bilgiye dayandığı değerlendirmesinde bulundu. Baz istasyonlarının şehirden uzak yerlere kurulması yönündeki tekliflerle ilgili olarak Beydoğan, ''Bu teknik olarak da mümkün değil. Çünkü, mobil haberleşmeden vazgeçilmediği sürece, şehir içindeki baz istasyonları kaldırılamaz''dedi. Beydoğan, baz istasyonlarının yaydığı ışımanın, uluslararası kuruluşlar tarafından belirlendiğini dile getirerek, AB ülkelerinin çoğunda baz istasyonları için elektromanyetik dalgaların üst sınırı 41 volt/metre, Türkiye'de ise bu dört kat daha düşük olan 10 volt/metre olduğunu söyledi.