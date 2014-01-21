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Kültür-Sanat

Cep telefonu ışığında tiyatro

Çukurova Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencileri, elektriklerin kesilmesi üzerine oyunlarını seyircilerin sağladığı ışıkla oynadı

21 Ocak 2014 18:16

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde Üniversitenin Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan 'Deliler Evi' adlı oyun, elektrik kesildiği için izleyicilerin cep telefonlarından yansıyan ışıklar altında sahnelendi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberinde, Çukurova Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan oyuna ilgi oldukça yoğun olduğu belirtildi. Oyunun perde denilmesine dakikalar kala elektriklerin kesilmesi, oyunun sahnelenmesini engellemedi. İzleyiciler, cep telefonlarının ışıklarını açarak ortamı aydınlatmaya çalıştı, kimileri de sahneye fener tuttu. İzleyenlerin desteğiyle sahneye çıkan oyuncular da repliklerinde bol bol doğaçlama yapmak zorunda kaldı. Ancak her şeye rağmen 'Deliler Evi' adlı komediyi sahneleyen Çukurova Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencilerinin performansı ayakta alkışlandı.

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