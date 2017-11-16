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Cep telefonu hırsızı, suçüstü yakalandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da yankesicilik yöntemiyle vatandaşların cep telefonlarını çalan M

16 Kasım 2017 21:10

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da yankesicilik yöntemiyle vatandaşların cep telefonlarını çalan M.M., son işinde suçüstü yakalanıp tutuklandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte vatandaşların yankesicilik yönetimiyle cep telefonlarını çalan 43 yaşındaki M.M.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güven timleri, M.M.\'yi merkez Yenişehir İlçesi\'ndeki Şair Sırrı Hanım Sokak\'ta bir vatandaşın cep telefonunu çalarken suçüstü yakaladı.
Daha önce de 2 kişinin cep telefonunu aynı yöntemle çaldığı belirtilen M.M.\'nin son işinde cep telefonunu çalma anı Mobese kamerasına yansıdı.
M.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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