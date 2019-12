-CEP TELEFONU FOTOĞRAFLARINA EN PRESTİJLİ ÖDÜL NEW YORK (A.A.) - 07.03.2011 - ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarını izlemek üzere gazetesi New York Times tarafından görevlendirilen Pulitzer ödülü sahibi foto muhabiri Damon Winter, akıllı telefonlara yüklenen popüler fotoğraf programı ''Hipstamatic'' ile çektiği fotoğraflarla ''Pictures of the Year'' (Yılın Fotoğrafları) yarışmasında ödül aldı. Dünya basın tarihinde böylece ilk kez bir cep telefonu aracılığıyla çekilen fotoğraflar uluslararası alanda saygın bir yarışmada ödül alırken, ABD basın camiasında bu durum tartışmalara da neden oldu. Bazı basın kuruluşları ve dernekleri, akıllı cep telefonu modeli iPhone'a yüklenen ''Hipstamatic'' programının farklı fotoğraf filtrelerini kullanarak yarattığı karelerin gerçek renkleri yansıtmadığını ve ''fotoğraf'' olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. Dünyanın en saygın gazeteleri arasında gösterilen New York Times'ta da yayımlanan savaş fotoğraflarının ''basın fotoğrafçılığının geleceği'' açısından soru işaretleri yarattığı görüşü dile getirildi. Foto muhabiri Winter ise Poytner Enstitüsünde katıldığı bir programda kendini savundu. Winter, yarışmada üçüncülük kazanan fotoğraflarıyla ilgili olarak, ''Afganistan'da savaşan Amerikan askerleri sürekli cep telefonlarıyla birbirini çekiyorlar. Ben de onların yaptığını biraz daha fotoğrafçı gözüyle belgeselleştirmek istedim. Bu program sayesinde fotoğraflarda bazı detayları yakalamamın daha etkili olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. ''Birincilik ödülü alan fotoğrafın da siyah-beyaz bir kare olduğunu'' kaydeden Winter, ''Biz dünyayı siyah-beyaz görmüyoruz. Üstelik alan derinliği çok yüzeysel tutulmuş ve bu sayede ana konuya odaklanma sağlanmış. Biz dünyayı böyle de görmüyoruz. 1.2 diyafram ile çekilmiş bir fotoğraf. İnsanlar dünyayı 1.2'lik bir lensin sağladığı şekilde görmüyorlar. Bu durumda birincilik kazanan fotoğrafa da gerçek dememiz mümkün değil'' dedi. Afganistan'da bulunduğu sırada cep telefonunun bazı yerlerde çekmediğini, bu yüzden ''Hipstamatic''in güncellemelerini yükleyemediğini kaydeden Winter, bu duruma üzüldüğünü, çünkü güncellemeleri yüklese daha farklı filtrelerin kullanıldığı fotoğraflar elde etme şansı doğacağını belirtti. -''PLASTİK FOTOĞRAF MAKİNELERİNİ BİLE KULLANIYORLAR''- Yarışmada ödül kazandıktan sonra bir televizyon programına da katılan Winter, foto muhabirliğinin artık 1990'lar ve 2000'li yılların başındaki şekliyle yapılamayacağını savundu. Gazetelerin ve haber ajanslarının klasik fotoğraf anlayışı yerine dijital gazeteciliğe uygun, geleceğe dönük yeni projeleri uygulamaya koyduklarını ifade eden Winter, foto muhabirlerinin de entelektüel birikimleri ve edindikleri bilgiler ışığında kendi tarzlarını yarattığını söyledi. Winter, gazetesi adına pek çok savaşa gittiğinin altını çizerek, bazı ünlü fotoğrafçıların plastik fotoğraf makineleri kullandığına bile şahit olduğunu belirtti. Yaptıkları işi görsel bir hikaye anlatma şeklinde değerlendiren Winter, yeni medya çağında bunu farklı araçlar kullanarak yapmanın mümkün olduğuna işaret etti. -HIPSTAMATIC'İ 2 MİLYON KİŞİ KULLANIYOR- iPhone telefonlarının kamerasını kullanarak farklı renklerde ve efektlerde fotoğraflar ortaya çıkaran Hipstamatic programı, aslında 1980'li yıllarda üretilen ve piyasaya sürülen, ancak 200 adetten fazla satamayan plastik bir fotoğraf makinesinin akıllı telefonlara yönelik uygulaması olarak ortaya çıkarıldı. Orijinalinin aksine, telefon kullanıcıları tarafından çok tutulan ve bugüne kadar iki milyonu aşkın kişinin yüklediği program, günümüzde hayli popüler hale geldi.