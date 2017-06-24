Cep telefonu fiyatları mahkeme kararı ile ucuzlayacak

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın Danıştay’a yaptığı başvuru karara bağlandı. Danıştay, cep telefonları ve iPad’lerden TRT’ye aktarılmak üzere bandrol ücreti alınması kararını iptal etti.

Evrensel gazetesinin haberine göre, Barış Yarkadaş, “Danıştay 10’uncu Dairesi’nin aldığı bu karar uyarınca, 2016 Haziran’ından bugüne dek tahsil edilen bandrol ücretlerinin de yurttaşlara geri ödenmesi gerekiyor. TRT haksız bir kazanç sağlamıştır” dedi.

“Hâkimler haksız kazancın önüne geçti”

Danıştay’ın kararıyla, cep telefonu ve iPad gibi cihazları alacak olanların en az 200 lira daha az para ödeyeceğini belirten Yarkadaş, “İlgili dernek ve sivil toplum kuruluşları da konunun takipçisi olmalı ve soygunu durdurmalıdır” şeklinde konuştu.

Danıştay 10’uncu Dairesi’nin gerekçeli kararının çok net olduğunu dile getiren Yarkadaş, “TRT ballı paradan vazgeçmemek için, açtığımız davanın reddini istemiş. Ama neyse ki hakimler bunu uygun görmedi ve haksız kazancın önüne geçti” ifadelerini kullandı.

“Haram para boğazlarına takılacak”

Cep telefonu ve iPad’lerin “televizyon” konumuna sokulmasının tek örneğinin Türkiye olduğunu aktaran Yarkadaş, şunları söyledi:

“AKP’nin borazanı TRT’yi doyuramıyorlar. Kara delik büyüyor ve yama tutmuyor. Bu yüzden, cep telefonuna ‘Hayır bu aslında televizyondur’ diyerek TV bandrol ücreti koyuyorlar. AKP’nin üst yönetimin dışında kimsenin yüzüne bile bakmadığı TRT bu haram parayı kursağına indiremeyecek, boğazlarına takılacak. Kamunun sırtındaki en büyük kamburlardan biri TRT’dir. Kurum bir devlet kanalı olmaktan çıkmış, parti kanalına dönüşmüştür.”