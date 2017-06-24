T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Cep telefonu fiyatları mahkeme kararı ile ucuzlayacak

Danıştay, cep telefonları ve iPad’lerden TRT’ye aktarılmak üzere bandrol ücreti alınması kararını iptal etti

24 Haziran 2017 23:52

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın Danıştay’a yaptığı başvuru karara bağlandı. Danıştay, cep telefonları ve iPad’lerden TRT’ye aktarılmak üzere bandrol ücreti alınması kararını iptal etti.

Evrensel gazetesinin haberine göre, Barış Yarkadaş, “Danıştay 10’uncu Dairesi’nin aldığı bu karar uyarınca, 2016 Haziran’ından bugüne dek tahsil edilen bandrol ücretlerinin de yurttaşlara geri ödenmesi gerekiyor. TRT haksız bir kazanç sağlamıştır” dedi.

“Hâkimler haksız kazancın önüne geçti”

Danıştay’ın kararıyla, cep telefonu ve iPad gibi cihazları alacak olanların en az 200 lira daha az para ödeyeceğini belirten Yarkadaş, “İlgili dernek ve sivil toplum kuruluşları da konunun takipçisi olmalı ve soygunu durdurmalıdır” şeklinde konuştu.

Danıştay 10’uncu Dairesi’nin gerekçeli kararının çok net olduğunu dile getiren Yarkadaş, “TRT ballı paradan vazgeçmemek için, açtığımız davanın reddini istemiş. Ama neyse ki hakimler bunu uygun görmedi ve haksız kazancın önüne geçti” ifadelerini kullandı.

“Haram para boğazlarına takılacak”

Cep telefonu ve iPad’lerin “televizyon” konumuna sokulmasının tek örneğinin Türkiye olduğunu aktaran Yarkadaş, şunları söyledi:

“AKP’nin borazanı TRT’yi doyuramıyorlar. Kara delik büyüyor ve yama tutmuyor. Bu yüzden, cep telefonuna ‘Hayır bu aslında televizyondur’ diyerek TV bandrol ücreti koyuyorlar. AKP’nin üst yönetimin dışında kimsenin yüzüne bile bakmadığı TRT bu haram parayı kursağına indiremeyecek, boğazlarına takılacak. Kamunun sırtındaki en büyük kamburlardan biri TRT’dir. Kurum bir devlet kanalı olmaktan çıkmış, parti kanalına dönüşmüştür.”

 

ETİKETLER

danıştaşbandroltrtvergi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24