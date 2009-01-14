Cep telefonu dikkat eksikliği yapıyor

Cep telefonu kullanımının ve elektromanyetik alanlara maruziyetin, beyin kanseri ve lösemi riskini artırdığı, genetik yapı ile hücrelere zarar verdiği, kan beyin bariyerini bozduğu, uyku düzenini etkilediği, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye neden olduğu belirtildi.



Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi'nde, Biyofizik Anabilim Dalı tarafından ''Cep Telefonu Radyasyonu'' başlıklı konferans düzenlendi.



GÜ Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, teknolojinin hızla ilerlemesi sonucunda, hayatımızı kolaylaştırmak hizmete sunulan ürünlerin bir süre sonra ''sağlık açısından risk taşıyor mu?'' şüphesi ile bilim insanlarınca tartışılmaya başlandığını söyledi. Cep telefonu kullanımının da dünya genelinde hızla artığını belirten Ayhan, ''elektromanyetik alanların, insan salığını olumsuz etkilediğine yönelik araştırmaların dikkat çekici olduğunu'' kaydetti.



GÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami Cinaz da bilim insanlarının cep telefonunun kullanımı ve baz istasyonlarının olası yan etkileri hakkında ikilem içinde olduklarını belirterek, alınacak önlemler konusunda bilim adamlarının önerilerine uyulması gerektiğini bildirdi.



Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer ise elektromanyetik alanlarla kanseri arasındaki ilişkinin, birçok bilim insanı tarafından kabul edildiğini ifade etti. Şu anda dünya genelinde 4 milyon cep telefonu kullanıcısı bulunduğunu anlatan Tuncer, ''Her iki kişiden biri cep telefonu kullanıyor. Bunun yan etkisinden hem kendisi hem de çevresindekiler zarar görüyor'' dedi.



Tuncer, ABD'de 8-12 yaşları arasındaki çocukların yüzde 46'sının cep telefonu kullanıcısı olduğunu belirterek, ''cep telefonu kullanımının beyin kanserinin görülme sıklığını 2 kat artırdığını'' ifade etti.



Kanada'dan gelen bilim insanı Dr. Haward W. Fisher de, elektro manyetik alanların kesinlikle insan sağlığını olumsuz etkilediğini, bunun çeşitli ülkelerde yapılan kapsamlı araştırmalarla ispatlandığını kaydetti.



Cep telefonu başta olmak üzere baz istasyonları gibi elektromanyetik alanların ''beyin kanseri, lösemi riskini artırdığını, genetik yapıya hücrele zarar verdiğini, kan beyin bariyerini bozduğunu, uyku düzenini etkilediğini, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye neden olduğunu ve birçok hastalığa zemin hazırladığını'' savunan Fisher, ''bunların tamamen 'görünmez tehlike' olarak tanımlanması gerektiğini'' söyledi.



Yurt dışında çocuklar üzerinde yapılan bir çalışmadan örnek veren Fisher, ''Elektromanyetik alanlara maruz kalan çocuklarda, hiperaktivite saptanmasının ardından, bu çocukların etraflarındaki cep telefonu, ışık, fön makinası gibi eşyaların azaltılmasıyla, çocukların sakinleştikleri tespit edildi'' dedi.



Fisher, yapılan çalışmalar sonucunda, ''özellikle cep telefonunun en sık kullanıldığı baş bölgesinde beyin tümörlerinin geliştiğini'' ifade ederek, ''En sık baş bölgesinin sol tarafı kullanılıyorsa o bölgede, sağ tarafı kullanılıyorsa o tarafta tümör geliştiği saptandı. 2005'te yapılan bir çalışmada, 2 bin beyin tümörünün cep telefonu kullanımına bağlı olarak geliştiği belirlendi'' diye konuştu.



(AA)

