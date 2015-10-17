Cep telefonu çocukları kamburlaştırıyor

Teknolojinin kullanınımı tüm dünyada hızla yaygınlaşırken, beraberinde de bazı sağlık sorunları getiriyor. Uzmanlar Batılı ülkelerde cep telefonu ve tablet kullanımının 3-5 yaşa kadar düştüğünü belirterek, çocuklarda kamburlaşmaya yol açtığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Avustralya’da yapılan araştırmada günde 5 saate yaklaşan cep telefonu ve tablet kullanımı nedeniyle 7 yaşındaki çocukların bile kamburlaştığı, bel, boyun ve sırt ağrıları çektiği belirlendi. Uzmanlar başlarını ve bellerini eğik tutarak uzun süre tablet ve cep telefonu başında kalan çocukların omurgalarında 4 santime varan kaymalar görüldüğünü, bunun da kalıcı hasar bıraktığını belirterek aileleri bu duruma engel olmaları konusunda uyardı.