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Sağlık

Cep telefonu çocukları kamburlaştırıyor

Uzmanlar, günde 5 saate yakın cep telefonu ve tablet kullanımı nedeniyle 7 yaşındaki çocukların bile kamburlaştığını belirtiyor

17 Ekim 2015 13:13

Teknolojinin kullanınımı tüm dünyada hızla yaygınlaşırken, beraberinde de bazı sağlık sorunları getiriyor. Uzmanlar Batılı ülkelerde cep telefonu ve tablet kullanımının 3-5 yaşa kadar düştüğünü belirterek, çocuklarda kamburlaşmaya yol açtığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Avustralya’da yapılan araştırmada günde 5 saate yaklaşan cep telefonu ve tablet kullanımı nedeniyle 7 yaşındaki çocukların bile kamburlaştığı, bel, boyun ve sırt ağrıları çektiği belirlendi. Uzmanlar başlarını ve bellerini eğik tutarak uzun süre tablet ve cep telefonu başında kalan çocukların omurgalarında 4 santime varan kaymalar görüldüğünü, bunun da kalıcı hasar bıraktığını belirterek aileleri bu duruma engel olmaları konusunda uyardı.  

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