Cep telefonu çekmediğinde eşine güvercinle mesaj yolluyor

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki yaşayan Süleyman Okaymirza, iletişim teknolojileri gelişmeden önce haberleşme aracı olarak kullanılan güvercini günümüzde de kullanmaya devam ediyor. Okaymirza, özellikle balık tutmaya gittiği yerlerde cep telefonu çekmemesi halinde eşi Hülya Okaymirza​ posta güvercinleri sayesinde haberleşiyor.

Ajanimo’nun haberine göre, güvercinlere ilgisinin 12 yaşındayken ziyarete gittiği arkadaşının ağabeyinin evinde başladığını söyledi. Arkadaşının ağabeyinden istediği iki güvercinle bu işe başladığını belirten Okaymirza, ilgisinin zamanla arttığını dile getirdi.

Okaymirza, “Posta güvercini, çok eski bir ırktır. Atalarımız, zamanında bunları savaş sırasında haberleşme amacıyla kullanmış. Teknolojinin sağladığı telefon ve internet sayesinde artık bu kuşlar haberleşme amacıyla kullanılmıyor ama bizim farklı kullanış amaçlarımız var. Biz hala kullanmaya devam ediyoruz” dedi.

Posta güvercinlerinin yaklaşık 20 yıl yaşayabildiğini kaydeden Okaymirza, bu kuşların yem verişinden ve yuvaya girişinden ‘sahip’lerini tanıdığını söyledi.

Yavruluk döneminden itibaren güvercini eğittiklerini, önce kümesin etrafında uzunca süre uçurduktan sonra mesafeyi uzatmaya başladıklarını anlatan Okaymirza, “Elimdeki posta güvercinleri, 200 kilometre uzaklıktaki İzmir’den geliyor” dedi.

Okaymirza, boş vakitlerinde balık tutmaya gittiğini ancak buralarda genellikle cep telefonlarının çekmediğini ifade ederek, “Bu sebeple evden gelirken haberleşmeyi sağlamak için posta güvercini getiriyorum. Ayağına ufak bir not yazıp eşime gönderiyorum” dedi.

“İlk başta çok şaşırdım”

Süleyman Okaymirza’nın 12 yıllık eşi 32 yaşındaki Hülya Okaymirza, eşini tanıdığından beri güvercinlerle uğraştığını ve vaktinin büyük bir bölümünü güvercinlerine ayırdığını anlattı. Hülya Okaymirza, şunları söyledi:

“Telefonun çekmediği yerlerde eşimi çok merak ediyordum. O da bu noktada güvercinlerinden faydalanabileceğini söyledi. İlk başta çok şaşırdım. Ama sonrasında ise bunun olabileceğini gördüm. Eşim evde yokken bir güvercin kümesin üstünde bekliyorsa, biliyorum ki eşim bir mesaj göndermiş. Ben de bacağına yazılı olan mesajı alıp okuyorum.”