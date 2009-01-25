Cep telefonu, alkolden beter

2008 yılındaki trafik kazaları 2007 yılına kıyasla düştü. Kazaların ana sebebi aşırı hız ve hatalı sollama. Araçta cep telefonu kullanımı ise alkollü araç kullanımından daha tehlikeli



Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, trafik kazalarının azaltılması, muhtemel kazalarda ölü ve yaralı sayısının düşürülmesine yönelik denetimleri sonucunda geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 2007’ye göre yüzde 10’un üzerinde azalma oldu. Ölümlü kazalar yüzde 15, maddi hasarlı kazalar ise yüzde 17.34 oranında düştü.



Meydana gelen kazaları yetkililerin analizine göre hız ön planda yer aldı. Kazaların yüzde 65’inin aşırı hızdan, yüzde 9.72’sinin hatalı sollama, yüzde 8.92’sinin yakın takip ve arkadan çarpmadan kaynaklandığı belirlendi.



Trafik ekiplerinin geçen yıl ceza yazdığı sürücü sayısı önceki yıla göre yüzde 55 artarak 116 bine çıktı. Çeşitli trafik suçlarından mahkemeye sevk edilen sürücü sayısında yüzde 34.63 oranında artış görülürken, bu suçta, alkol ve ehliyetsiz araç kullanma ilk sıralarda yer aldı.



Alkol denetimlerinde işlem gören ve sürücü belgesine el konulan sürücü sayısının yüzde 105.76 oranında, 100 ceza puanından sürücü belgesine el konulan sürücü sayısının yüzde 100, aşırı hızdan sürücü belgesine el konulan sürücü sayısının ise yüzde 205.56 oranında arttığı bildirildi.



Emniyet kemeri hayat kurtarıyor



İl Emniyet Müdürlüğü, emniyet kemeri kullanımının artması ve seyir sırasında cep telefonu ile konuşmanın azaltılması yolunda 2008’de yoğun denetim ve uygulama yaptı.



Trafik ekipleri, 2008 yılında 90 bine yakın araçta emniyet kemeri kontrolü yaptı. Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan sürücü sayısı 2007’ye oranla yaklaşık 15 kat artarak 25 bin 162’ye ulaştı. Cep telefonuna yönelik kontroller ve cezalarda da önemli artışlar oldu. Seyir halindeyken cep telefonu ile konuştuğu için ceza yazılan sürücü sayısı da 2008’de bir önceki yıla göre 14.8 kat artışla 3 bin 388’e çıktı.



İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, emniyet kemerine yönelik yaptıkları uygulama sonucu kent merkezinde kullanım oranının yüzde 1’den yüzde 27’ye çıkarıldığını belirterek, bu yıl hedefin yüzde 50’yi geçmek olduğunu söyledi.



Emniyet kemeri kullanım oranı ne kadar artarsa ölümlü ve ağır yaralanmalı kaza sayısının aynı oranda düşeceğini ifade eden yetkililer, "Yapılan araştırmalar emniyet kemerinin kazalarda insanı ne oranda koruduğunu ortaya koyuyor. Emniyet kemerini takmak ve çıkarmak çok da zor değil. Dakika değil saniyelerle ifade edilebilen bir zamanda kemer takılabiliyor ve muhtemel kazada size uzun yıllar kazandırabiliyor" dedi.



Cep telefonu, fiziki ve psikolojik olarak etkiliyor



"Hareket halindeyken cep telefonu ile konuşmanın alkollü araç kullanmaktan daha tehlikeli olduğunu" vurgulayan yetkililer, "Cep telefonu, fiziki ve psikolojik olarak etkiliyor. Gözler dalıyor, kulak çevredekileri duymuyor, el telefonu tuttuğu için meşgul oluyor, hayal ediliyor ve psikolojik olarak etkileniliyor. Bütün bunlar, trafik kazası için en büyük neden" diye konuştu.(AA)

