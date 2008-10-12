Cep telefonu alemine bir Android indi





Google'ın, Apple'ın iPhone'una cevabı olan ve merakla beklenen Android işletim sistemli telefonlar piyasada. İşte Google'ın yeni akıllı telefon platformu hakkında öne çıkanlar.....



Google'ın Android işletim sistemini kullanan ilk telefonlar, TMobile tarafından ABD'de piyasaya sürüldü ve aynı günlerde iPhone'un Türkiye'de satışının başlamasıyla "Android'i beklesek mi?" sorusu zihinlerlerde belirdi. Kasım ayında Birleşik Krallık'ta satılmaya başlanacak T-Mobile'ın Google Android'li telefonları, bugüne dek cep telefonu veya akıllı telefon denilince akla gelenden çok farklı bir sistem üzerine inşa edilmiş.



İlk başta Android sisteminin yeterince ihtişamlı olmadığı, iPhone'un cool, şık ve 'dahice' tasarımını unutturacak bir parlaklığa sahip olmadığı söyleniyordu. Ancak Observer'ın teknoloji yazarı John Naughton'ın da belirttiği gibi Android, 'temelde dış dünyayla iletişim kuran ufak bilgisayarlar olan' cep telefonlarında yeni bir devrimi başlatmak için gerekli altyapıya sahip.



Bu da şu anlama geliyor: Android, öncelikle bir platform. Apple da programcılara iPhone'larda kullanılabilecek yazılımlar üretme imkanı sağlamış, ancak hep yaptığı gibi merkezi yönetim mantığıyla bu yazılımların ancak kendi filtresinden geçtikten sonra iPhone kullanıcılarına ulaşmasını şart koşmuştu.



iTunes Store da aynı mantıkla iPhone'da kullanılacak bütün şarkı, video ve yazılımları bir çatı altında topluyordu. 'Apps' yani uygulamalar adlı alanda sattığı yazılımlarla ilk ayda Apple, 30 milyon dolardan fazla para kazandı. Yazılımları hazırlayan programcılar ise toplam 70 milyon doları ceplerine indirdi. Android, bu düzene bir isyan anlamına geliyor. Apple'ın dükkanına koymayı reddettiği pek çok yazılım var.



Bu noktada da devreye 'kontrolü' geri plana iten Android platformu giriyor. CeBIT fuarında (merak edenler için açılımı: Centrum der Büround Informationstechnik) da teknoloji meraklıları bol b ol Android muhabbeti yaptılar.İşte iki sistem arasındaki farklardan bazıları...



Sistem



Apple'ın iPhone'u UNIX adı verilen işletim sistemi üzerine kurulmuş, Android'de ise ücretsiz yazılım platformu Linux kullanılıyor.



Üretici



iPhone'u yalnızca merkezi Kaliforniya'da olan Apple firması üretebilir. Çinliler Türkçe arabirimi de olan iPhone taklitleri yapıp buna Phone adını vermiş olabilir, ama onlar asla 'yasal' bir iPhone üretemez. Bu Apple'ın felsefesine aykırı. Android ise teorik olarak her tür üreticinin cep telefonlarında çalışabilir. Kimse de Android'de çalışacak programları denetleyemez. Çünkü Android merkezi yönetimi olmayan bir platform.



Klavye



HTC'nin ürettiği G1 isimli birinci nesil Android telefonlarda iPhone'un aksine bir klavye bulunuyor. Aynı zamanda dokunmatik ekranı da olan G1'de klavye, zekice bir biçimde istenildiğinde kullanılacak şekilde telefona gizlenmiş.



Haritalar



iPhone kullanıcıları Google Maps kullarak vahşi dünyamızda yollarını hiç şaşırmıyordu. Android elbette Google Maps'e takla attırmış: Aylar önce ilk çıktığında epey gürültü koparan 'gerçek fotoğraflardan oluşan' sokak görüntüsü modu sayesinde Android kullanıcıları bulundukları noktadan 360 derece çevrelerini gerçek fotoğraflar aracılığıyla inceleyebilecek. Android'in pusula özelliğiyle birleşince harita konusunda G1, iPhone'a büyük fark atıyor. Kullananların yalancısıyız: Sokakta Google Maps'i açıp telefonu nereye tutarsanız oranın görüntüsü anında ekranda beliriyormuş. Birkaç tuşa basın ve karşı kaldırıma geçince göreceklerinizi, karşı kaldırıma geçmeden görün.



Eğlence



iPhone'un ekranı da, eğlence özellikleri de Android'li G1'e fark atıyor. Ama bu Android'in suçu değil. Birkaç ay içinde Android kullanan ve müthiş bir tasarıma sahip pek çok telefon piyasada olacak. G1'in 3 megapiksellik kamerası, iPhone'un 2 megapiksellik kamerasını halihazırda geçiyor. Android aracılığıyla Amazon'un MP3 dükkanından faydalanmak mümkün olacakmış. Lakin herkes şu gerçeği kabul ediyor: Bugün itibariyle Apple en iyi müzik ve film platformunu iTunes Store'da kurmuş durumda, bu sistemin kapsamını ve faydalı detaylarını aşacak bir sistem dünyada bulunmuyor.



Fiyat



G1 180 dolar civarı bir fiyata satılıyor ama elbette Türkiye'de yaşayanlar olarak beklememiz gerekiyor. Apple'ın iPhone'u ise 18 ay abonelikle ayda 145 YTL.

