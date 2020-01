"Cep telefonlarının zararları 30 yıl sonra ortaya çıkacak"

Hem baz istasyonlarının hem de cep telefonlarının insan sağlığına zararlı olduğunu söyleyen Prof. Mustafa Necmi İlhan, bu zararın 30 ile 50 yıl gibi uzun vadede ortaya çıkabileceğini belirtti.

Dekanlığının yanı sıra Halk Sağlığı Uzmanı da olan Prof. İlhan, cep telefonuyla konuşmanın en ideal şeklinin kulaklık kullanmak olduğunu belirtti, uyurken cep telefonlarının başucunda ve yastığın altında değil, en az 3 metre uzakta bulundurulması gerektiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, baz istasyonları ve cep telefonlarından kaçınmanın mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. İlhan, yürürken telefonla konuşmanın daha fazla elektromanyetik alana maruz kalınmasına neden olduğunu söyledi. Cep telefonlarının hayatımıza 1994 yılında girdiğini söyleyen Prof. Dr. İlhan, bu cihazların zararlarının çok uzun vadede kesin olarak anlaşılabileceğini açıkladı ve sözlerini şöyle tamamladı:



"Bunların sonuçlarını 30-40 yıl gibi uzun yıllar sonra göreceğiz. Deney hayvanları üzerinde çalışmalar sürüyor. Bunun dışında cep telefonlarını kullanma sürelerine göre sınıflandırılmış kişilerle de çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarda net bir sonuç elde edilmiş değil. Bu çalışmaların sonucunda cep telefonunun kanser yapma ihtimalinin ya da elektromanyetik alanların sağlık sorunlarına yol açıp açmadığını konuşmak gerekiyor. Cep telefonlarının en başta gelen etkilerinden biri ısınmadır.



Hepimiz biliyoruz ki cep telefonu kullandığımızda elimizde bir ısınma meydana gelir. O zaman cep telefonunu vücudumuzdan uzak tutarak ya da kablolu kulaklıkla konuşmayı tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü bluetooth denilen kulaklıklar her an kulakta ya da göğüste durdukça kendisi bir elektromanyetik alan kaynağı oluyor. İdeali cep telefonu ile olabildiğince kısa konuşmak. Konuşma yaptıktan sonra vücudumuzdan uzak bir yere koymaktır. Cep telefonu aldığımızda SAR adı verilen ve özgül soğurma alanını gösteren değerlere bakabiliriz. Her tüketici buna internette bakabilir ve SAR değeri düşük olan telefonları tercih edebilir."