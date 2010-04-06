Cep telefonlarının SAR değerlerine dikkat!

T24-

Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimleri sırasında zaman zaman standartlara uygun olmayan ürünlerle karşılaşıldığını belirterek, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirtti.



BTK olarak bölge müdürlükleri kanalıyla denetim yaptıklarını anlatan Alkan, "Ürünlerin standartlara uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızın da buna dikkat etmesinde yarar var" diye konuştu.



Cep telefonlarının vücuda olan ısı etkisinin SAR değeri ile ölçüldüğünü ifade eden Alkan, şu bilgileri verdi:



"SAR değerinin yüksek olmasının insan sağlığına etkisi ısıl etkisidir. Başka bir etki bilimsel olarak şu an ispatlanmış değil. Vücudunuza hangi cihazı tutarsanız tutun, dizüstü bilgisayarı da dizinize tutarsanız ısındığını görürsünüz. Bu ısıl etki arttıkça vücuda olan zararı da artıyor. SAR limit değeri, vücudun 1 kilogramının sıcaklığını 1 derece yükselten elektromanyetik enerji miktarıdır. Genel halk maruziyeti için 0,08 watt/kilogram limit değer olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle cihazları alırken markasına değil, standartlara uygun üretilip üretilmediğine ve SAR değerine bakmak lazım. SAR değeri düşük olan cep telefonlarını tercih etmek gerekiyor."



Elektromanyetik dalgaları engellediği, insan sağlığına olan zararlarını azalttığı söylenen ve yüksek fiyatlara satılan "radyasyon bandı, radyasyon boncuğu, radyasyon kolyesi gibi ürünlerin de gerçek olmadığına dikkati çeken Alkan, "Bu ürünler bilimsel olarak araştırılmış, üretilmiş şeyler değil" dedi.



Alkan, teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak cep telefonları sinyallerini muhafaza edebilen kafesler ile benzeri teknik cihazların üretiminin de arttığını kaydetti.



Uçaklarda cep telefonu kullanımının da yakın zamanda yaygılaşacağını dile getiren Alkan, "Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgalar uçaklarda enterferansa neden oluyor. Bunlar önlenebildiğinde bu tür problemler de kendiliğinden ortadan kalkmış olur" diye konuştu.