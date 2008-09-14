T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Cep telefonlarını en çok ıslatarak bozuyoruz

Cep telefonlarında gerçekleşen arızaların önemli bölümünün "sıvı teması" sonucu oluştuğu ortaya çıktı.

14 Eylül 2008 03:00

Cep telefonlarında gerçekleşen arızaların önemli bölümünün "sıvı teması" sonucu oluştuğu, ıslanan cihazın kısa devre sonucu bozulmaması için ilk yapılması gerekenin batarya ve SIM kartı çıkarmak olduğu bildirildi.

Mobil İletişim Sistemleri ve Araçları İşadamları Derneği'ne (MOBİSAD) göre, Türkiye'de geçen yıl gerçekleşen yaklaşık 12 milyon adetlik cep telefonu satışının yaklaşık yüzde 70'i cihazını yenileyenlere, yüzde 20'si arıza ve çalıntı nedenleri ile yeniden cihaz alanlara, yüzde 10'u ise cep telefonu kullanmaya yeni başlayanlara gerçekleştirildi.

Yaşanan arızaların büyük bölümünü sıvı teması nedeniyle gerçekleşen arızalar oluştururken, garanti kapsamına da girmeyen böyle bir durumda alınacak bazı önlemlerle cihazın yeniden çalışmasının sağlanabileceği kaydedildi. Cep telefonuna sıvı dökülmesi gibi bir durumda ilk yapılması gereken, bataryayı çıkarmak ve böylece batarya bölümüne girmiş sıvının yayılmasını önlerken, elektrik gücünü kesip kısa devre nedeniyle yaşanabilecek arızaların da önüne geçmek.

Ardından, genellikle cihaz ıslanıp bozulsa bile SIM kartlar kolay kolay bozulmadığı için, sim kart çıkarılmalı ve bataryayla birlikte kurulanmalı.  Cep telefonunun içerisindeki nemi almak için bir kompresörle hava üfletilmeli ya da elektrik süpürgesiyle içindeki hava çekilmeli. Saç kurutma makinesi sıcak hava üflediği için cihaza zarar verebiliyor. Daha sonra en az 1-2 gün kurumaya bırakmak daha sağlıklı sonuç alınmasını sağlıyor.

Eğer cihaz denize düşmüşse çıkarıldıktan sonra tatlı suya bırakıp, oradan çıkarıldıktan sonra kurulanması gerekiyor. Aksi halde denizde bulunan mineraller cihazın devrelerine zarar veriyor.
Cihaz temizlenirken alkol kullanılmaması, kullanımı mecbur ise plastik kısımların zarar görmemesi için "denature" alkolün tercih edilmesi öneriliyor.

İlgili haberler:

Cep'e film indirmek 13 dakika!
Cepte 4G kapıda


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24