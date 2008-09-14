Cep telefonlarını en çok ıslatarak bozuyoruz

Cep'e film indirmek 13 dakika!

Cepte 4G kapıda

Cep telefonlarında gerçekleşen arızaların önemli bölümünün "sıvı teması" sonucu oluştuğu, ıslanan cihazın kısa devre sonucu bozulmaması için ilk yapılması gerekenin batarya ve SIM kartı çıkarmak olduğu bildirildi.Mobil İletişim Sistemleri ve Araçları İşadamları Derneği'ne (MOBİSAD) göre, Türkiye'de geçen yıl gerçekleşen yaklaşık 12 milyon adetlik cep telefonu satışının yaklaşık yüzde 70'i cihazını yenileyenlere, yüzde 20'si arıza ve çalıntı nedenleri ile yeniden cihaz alanlara, yüzde 10'u ise cep telefonu kullanmaya yeni başlayanlara gerçekleştirildi.Yaşanan arızaların büyük bölümünü sıvı teması nedeniyle gerçekleşen arızalar oluştururken, garanti kapsamına da girmeyen böyle bir durumda alınacak bazı önlemlerle cihazın yeniden çalışmasının sağlanabileceği kaydedildi. Cep telefonuna sıvı dökülmesi gibi bir durumda ilk yapılması gereken, bataryayı çıkarmak ve böylece batarya bölümüne girmiş sıvının yayılmasını önlerken, elektrik gücünü kesip kısa devre nedeniyle yaşanabilecek arızaların da önüne geçmek.Ardından, genellikle cihaz ıslanıp bozulsa bile SIM kartlar kolay kolay bozulmadığı için, sim kart çıkarılmalı ve bataryayla birlikte kurulanmalı. Cep telefonunun içerisindeki nemi almak için bir kompresörle hava üfletilmeli ya da elektrik süpürgesiyle içindeki hava çekilmeli. Saç kurutma makinesi sıcak hava üflediği için cihaza zarar verebiliyor. Daha sonra en az 1-2 gün kurumaya bırakmak daha sağlıklı sonuç alınmasını sağlıyor.Eğer cihaz denize düşmüşse çıkarıldıktan sonra tatlı suya bırakıp, oradan çıkarıldıktan sonra kurulanması gerekiyor. Aksi halde denizde bulunan mineraller cihazın devrelerine zarar veriyor.Cihaz temizlenirken alkol kullanılmaması, kullanımı mecbur ise plastik kısımların zarar görmemesi için "denature" alkolün tercih edilmesi öneriliyor.