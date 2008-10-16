Cep telefonlarını çocuklardan uzak tutun

Uzmanlar cep telefonunun zararlı etkilerinden en çok çocukların etkilendiğine dikkat çekiyorlar.
Cep telefonu sigara kadar tehlikeli
Cep telefonunu çocuklardan uzak tutun
Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi’nde görevli Beyin Cerrahı Doktor Sabri Aydın, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada çocuklarda kan beyin bariyeri henüz tam olarak gelişmediği için, radyofrekansın zararlı etkilerinden çocukların daha fazla etkilendiğine söyledi.
Hayvanlarda yapılan deneylerde, cep telefonlarının elektromanyetik alanlarının stresi tetiklediğinin kanıtlandığını belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cep telefonlarının belirli bir elektromanyetik alanı var. Hayvan deneylerinde yapılan çalışmalarda, bunun kan beyin bariyerini geçtiği ve özellikle stresi tetikleyen bazı proteinlerin sentezini artırdığı belirlenmiş. Bu, radyo frekans enerjisinin elektromanyetik radyasyona yol açtığı ve bunun da birtakım hücrelerde ısı etkisiyle zararlı etkilere yol açtığı savından öne çıkılarak ortaya atılan bir tez.”
Cep telefonlarının sağlığa zararlı olup olmadığının henüz tam kanıtlanmamış olmasının, bu aletlerin günlük yaşamda henüz çok yeni olmalarıyla ilgili olduğunu söyleyen Aydın, bu sürenin araştırmaların tamamlanması için yeterli olmadığını ama dikkatli olunup önlem alınmasının faydalı olacağını belirtti.
Önceleri akciğer kanseriyle sigara arasındaki ilişkinin de kabul edilmediğine dikkat çeken Aydın, “Akciğer kanseriyle sigara kanseri arasındaki ilişki 20 yıl önce sigara şirketleri tarafından kesinlikle reddediliyordu; ama şu an sigaranın akciğer kanserine yol açtığı biliniyor. Birçok yayında 10 yılın gerçekten kısa bir süre olduğu, özellikle radyofrekansa bağlı etkiden sonra bunun bekleme süresinin en az 20 yıl, hatta 35 yıl olabileceği söyleniyor. Cep telefonu kullanımının da giderek arttığını ve maruz kaldığımızı elektromanyetik alanın da miktar olarak arttığını düşünürseniz, bence gerçekten biraz paranoya olmakta haklıyız” diye konuştu.
Cep telefonunun kulaksız kullanımında, işitme sinirinden çıkan hücrelerin değişimine bağlı tümörlerin görülme sıklığının arttığına değinen Aydın, cep telefonuyla konuşma süresinin kısa tutulması gerektiğine dikkat çekti. Telefonla uzun süre konuşmayın
Cep telefonunun vücuttan mümkün olduğunca uzak tutulması uyarısını yapan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: “Vücudunuzun bir yerinde taşıyorsanız, oturduğunuz sürece çantanızda ya da masanızda taşıyın. Elektromanyetik alanların özellikle kulaklık kullanımında azaldığı biliniyor. Telefonun yatarken yastık altına konulmaması ya da baş ucunda tutulmaması, kullanımınız zorunluysa telefonun aralıklı olarak kapatılması ve tekrardan açılması veya kulak değiştirilmesi de önemli.”