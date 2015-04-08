Cep telefonlarını bir dakikada şarj edecek

ABD’li bilim insanları, akıllı telefonları bir dakika kadar kısa bir sürede şarj

edebilecek, alüminyumdan yapılma, uzun ömürlü ve esnek bir pil icat

ettiklerini duyurdu.

Araştırmacılar, Amerikan "Nature" dergisine verdiği röportajda yeni icatlarının

ayrıntılarını açıkladı. Buna göre yeni alüminyum-iyon pil, milyonlarca dizüstü

bilgisayar ve cep telefonunda kullanılan lityum-iyon pillerin yerini alma

potansiyeline sahip.

California'daki Stanford Üniversitesi’nde Kimya Profesörü Hongjie Dai ve

ekibi, yeni alüminyum pillerin daha hızlı şarj olmanın yanı sıra hâlihazırda

kullanılan ve kimi zaman alev alan lityum-iyon pillere oranla çok daha güvenli

olduğunu kaydetti.

'Kir' gibi basit bir neden

Diğer yandan c’t adlı Alman bilgisayar dergisinde yayımlanan bir haberde

akıllı telefon pillerinin ömrünü kısaltan önemli bir nedene dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre şarj cihazının soketi ya da cihazın telefondaki yuvasında

biriken kir, pilin ömrünü kısaltıyor. O nedenle uzmanlar, akıllı telefonların

pilinin ömrünü doldurduğundan şüphelenildiğinde ilk olarak cihazın soketini

ve telefondaki yuvasını basınçlı hava püskürterek temizlemeyi öneriyor.

