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Yaşam
Deutsche Welle

Cep telefonlarını bir dakikada şarj edecek

ABD'li bilim insanları, akıllı telefonlar için bir dakikada şarj edilebilecek bir pil icat etti.

08 Nisan 2015 15:13

ABD’li bilim insanları, akıllı telefonları bir dakika kadar kısa bir sürede şarj
edebilecek, alüminyumdan yapılma, uzun ömürlü ve esnek bir pil icat
ettiklerini duyurdu.
Araştırmacılar, Amerikan "Nature" dergisine verdiği röportajda yeni icatlarının
ayrıntılarını açıkladı. Buna göre yeni alüminyum-iyon pil, milyonlarca dizüstü
bilgisayar ve cep telefonunda kullanılan lityum-iyon pillerin yerini alma
potansiyeline sahip.
California'daki Stanford Üniversitesi’nde Kimya Profesörü Hongjie Dai ve
ekibi, yeni alüminyum pillerin daha hızlı şarj olmanın yanı sıra hâlihazırda
kullanılan ve kimi zaman alev alan lityum-iyon pillere oranla çok daha güvenli
olduğunu kaydetti.
'Kir' gibi basit bir neden
Diğer yandan c’t adlı Alman bilgisayar dergisinde yayımlanan bir haberde
akıllı telefon pillerinin ömrünü kısaltan önemli bir nedene dikkat çekiyor.
Uzmanlara göre şarj cihazının soketi ya da cihazın telefondaki yuvasında
biriken kir, pilin ömrünü kısaltıyor. O nedenle uzmanlar, akıllı telefonların
pilinin ömrünü doldurduğundan şüphelenildiğinde ilk olarak cihazın soketini
ve telefondaki yuvasını basınçlı hava püskürterek temizlemeyi öneriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDAmerikanStanfordKimya Profesörü Hongjie DaiAlmanDeutsche Welle Türkçe Reuters/dpaBD/HS

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