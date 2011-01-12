-CEP TELEFONLARINDA TÜRK İMZASI ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - İsveç Malardalen Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdüren Türk profesör Oğuzhan Özcan, cep telefonlarında çığır açacak bir buluşa imza attı. Özcan'ın dünya mobil ve iletişim teknolojileri devi İsveç'te büyük yankı bulan çalışması, cep telefonları aracılığıyla 2 boyutlu ''hayalet görüntülerin'' görüntülenmesi ve mekanla ilişkilendirilerek bu görüntülerin hareketlendirilmesine imkan sağlıyor. Teknolojinin ilk prototipi, bu yılın sonunda İsveç'teki ünlü Vastmanlandas Müzesi'nde dünyaya tanıtılacak. Teknoloji, sağlıktan, eğlence ve oyun sektörüne, güvenlik uygulamalarına kadar pek çok sektörde yeni grafik uygulamaları yapılmasına da olanak tanıyacak. Prof. Dr. Özcan, küçük bilgisayarların cep telefonlarına adaptasyonuyla cep telefonlarıyla her türlü bilgi, iletişim ve medya uygulamalarının yapılabilir hale geldiğini ifade etti. Özcan, bir fizik profesörü ve bir bilgisayar mühendisi profesörünün yer aldığı ve başkanlığını yürüttüğü ekiplerinin mobil cihazlarda mekanla 2 boyutlu görüntü arasındaki ilişkiye yeni bir boyut kazandıran bir teknoloji geliştirdiklerini açıkladı. Özcan, teknolojinin uygulamalarını şöyle anlattı: ''Söz konusu teknolojide, cep telefonu içindeki bilgisayar yazılımı ve 2 boyutlu görselleri barındıran üç boyutlu bilgisayar modeli, bulunan mekanla çakıştırılıyor ve kullanıcı cep telefonunu hareket ettirdiği zaman mekan içindeki iki boyutlu imgeleri hayalet görüntüler olarak görmeye başlıyor. Cep telefonu, çakıştığı iki boyutlu görseller cep telefonu penceresinden bakarak o hayalet görüntülerin bir parçasını görebiliyor. Ortaya koyduğum tasarımda, bir mekan içinde yatay ve düşey halde hayalet resimler ve videolar bulunduğu varsayılsın. Cep telefonunu elde bir büyüteç gibi tutularak hayalet 2 boyutlu görüntülere bu görseller gözle görülebilir bir hale geliyor. Aynı şekilde bir metre ötedeki bir başka hayalet imgeye cep telefonunuzu ilerlettiğinizde onu da görme şansına sahip oluyorsunuz. Bugüne kadar bu senaryo teknik olarak yapılamıyordu. Bir fizik profesörü ile bir bilgisayar mühendisi profesörü ortaya koyduğum bu tasarım fikrini dört aylık bir çalışma yaparak gerçekleştirmeyi başardı.'' -''CEPTE YENİ BİR ÇIĞIR AÇILIYOR''- Geliştirilen teknolojide, kullanıcının, mekanın ortasında duran video görüntülerine nasıl ulaşabileceğini, ulaştığında bu video görüntülerini makinenin nasıl algılayabileceğine dair bugüne kadar yapılmış bir grafik arayüz çözümünün bulunmadığını aktaran Özcan, ''Biz bu çalışmamızla beklenen grafik arayüz çözümlerini ortaya koyduk. Bu olay cep telefonu uygulamalarında bir çığır açıyor'' diye konuştu. Uygulamanın sağlıktan, ticarete, eğlence ve oyun sektörüne ve güvenlik uygulamalarına kadar pek çok alanda fonksiyonel çözümler getirilmesini de sağlayacağını kaydeden Özcan, ''Bu uygulama, bugüne kadar grafik arayüzlerde çözülmemiş binlerce tasarım probleminin çözümü anlamına da geliyor'' dedi. -MOBİL DÜNYADA ÖNCÜ BİR TÜRK- Teknolojinin gelişmesinde Türk bilim adamı olarak katkısının önemli olduğuna işaret eden Özcan, ''İsveç cep telefonu, iletişim araçları açısından son derece gelişmiş bir ülke. Skype'ı geliştiren de bu ülke. Cepte çığır açacak böyle bir teknolojide öncü ülkeler arasında bulunan İsveç'teki endüstriye bir Türk profesör olarak önderlik etmek son derece önemli diye düşünüyorum'' diye konuştu. Prof. Dr. Özcan, teknolojilerinin patent çalışmalarının sürmesi nedeniyle teknolojiye ait detay bilgiler veremeyeceğini, ancak başta İsveç olmak üzere teknolojinin tüm bilim çevrelerinde geniş yankı bulduğunu sözlerine ekledi.